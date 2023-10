Le scuole vanno in piazza. La marcia degli studenti: "Noi vogliamo la pace"

Oltre 600 i partecipanti alla marcia della pace che è andata in scena ieri mattina nell’ambito del festival “Armonia tra i popoli“, giunto alla diciottesima edizione e organizzato dall’associazione culturale DanceLab Armonia presieduta da Antonella Lombardo. Il corteo, curato da Elisa Catolfi, è uno dei tasselli fondamentali del festival ed è arrivato quest’anno alla sua undicesima edizione. La partenza era stata fissata alle 9.15 davanti all’istituto Pasquini di Massa e Cozzile. Ad aprire la manifestazione, un contributo artistico dei più piccoli, che hanno cantato facendo emozionare le autorità presenti. Pronti, attenti, via: il serpentone si è snodato da via Toscanini e ha raggiunto piazza del Popolo a Montecatini. Un’onda colorata, scortata dalla polizia di Stato e dai vigili urbani, composta dai rappresentanti delle istituzioni, dagli alunni di tutti i comprensivi della Valdinievole e dagli studenti di due scuole superiori che hanno aderito all’invito: il liceo Salutati di Montecatini (che ha partecipato con 4 classi) e il Sismondi Pacinotti di Pescia. "È la prima volta che torniamo a sfilare in presenza dopo la pandemia - ha spiegato Catolfi - e ci siamo davvero emozionati. Voglio però sottolineare che la marcia non è mai stata sospesa. Ci siamo incontrati, per tre anni consecutivi, a distanza. Perché certi valori si possono esprimere anche online e fanno bene al cuore". In piazza del Popolo il sindaco Luca Baroncini aspettava il corte e tutti insieme hanno firmato una carta dei diritti e doveri della scuola ispirata ai 12 articoli della costituzione. Per la redazione del documento c’è stato un lavoro di diversi mesi. "Questa iniziativa ha un enorme valore", ha detto Federica Rastelli, assessore all’Istruzione di Montecatini. Orgogliosa della manifestazione la dirigente scolastica del Pasquini, Rachele Pirozzi: "Una giornata finale che rafforza il percorso portato avanti per un intero anno scolastico". Il vescovo di Pescia Roberto Filippini ha esclamato: "Finalmente in presenza dopo la pandemia. Sono felice perché questa tradizione riparte nel giorno di San Francesco, il costruttore di pace per eccellenza". Presenti alla sfilata tutti i sindaci della Valdinievole. A guidare il corteo Marzia Niccoli, seguita dal vescovo. "È il frutto di un protocollo di intesa - ha detto il primo cittadino - nel quale tutti noi crediamo e che fa parte di un più ampio progetto, Armonia tra i popoli". A portare lo striscione lungo 10 metri, gli studenti delle superiori. "Un’esperienza bellissima - hanno commentato Gianmarco Sarti e Andrea Baglione del liceo Salutati - sono iniziative alle quali non capita spesso di partecipare. Ringraziamo i docenti i per averci dato questa importante possibilità".