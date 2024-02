Le proprietà delle castagne: due giorni di incontri, piatti e prelibatezze

Cena ’contadina’ e conferenza sul tema ‘Farina di castagne: una ricchezza di proprietà nutraceutiche’: questo l’appuntamento organizzato per domani, alle 20, al circolo ricreativo e culturale ‘Sandro Maltagliati’ aps di Vellano, nell’ambito della la festa dedicata alla farina di castagne del nuovo raccolto. "È tutta farina del mio sacco" proseguirà domenica, con un programma ricco di appuntamenti studiati per richiamare visitatori da tutta la Toscana, e non solo. Dopo il successo della sagra delle frugiate dello scorso ottobre, il capoluogo della Valleriana si conferma importante centro per la promozione delle castagne e dei loro derivati, con qualificate iniziative che riscuotono il consenso del pubblico e degli addetti ai lavori. Ad aprire la serata, venerdì, i saluti di Stefano Fazzi e Massimo Giambastiani, Associazione Castanicoltori della Lucchesia, poi Leonardo Sabbatini, direttore scientifico dell’Accademia degli Infarinati, parlerà dello studio delle varietà di castagno e caratterizzazione delle farine monovarietali, infine Valter Incerpi illustrerà finalità e obiettivi dell’Accademia; coordinerà la serata Roberto Franchini. La cena, a base di piatti tipici della gastronomia locale, sarà offerta dal circolo a tutti i partecipanti, previa prenotazione allo 05721913547. Domenica, a partire dalle 10, la manifestazione si sposta nei piazzali antistanti il circolo: qui saranno presentate le farine del nuovo raccolto provenienti dalla Lunigiana, Garfagnana, media valle del Serchio, val di Lima e lucchesia, alta Versilia e montagna massese e montagna pistoiese e pesciatina. Si gusteranno necci, frittelle, castagnaccio e polenta, e altre specialità. Dalle 15, animazione musicale con dj Anima. Tutte le iniziative sono a ingresso libero, in caso di maltempo si terranno nei saloni del circolo. L’evento ha il patrocinio dal Comune di Pescia, con le associazioni dei castanicoltori e con Terra Nostra Valdinievole. ec