Le Olimpiadi della Valdinievole. Gli studenti tornano protagonisti

Tornano le Olimpiadi della Valdinievole. Protagoniste, le scuole. Si tratta della terza edizione che sarà disputata all’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme lunedì 27 maggio (per le primarie) e mercoledì 29 maggio (per le scuole medie). Le gare avverranno dopo una prima fase di qualificazione fatta nei singoli istituti. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Montecatini e degli altri comuni coinvolti. Organizzata da GS Eventi, nasce da un’idea dell’assessora Federica Rastelli e di Luca Ferrante, come elemento aggregante dopo le restrizioni legate al Covid.

Gli studenti coinvolti saranno circa 2 mila, vanno dai 6 ai 10 anni per la primaria e dagli 11 ai 13 per le medie, ad aver aderito sono stati l’Istituto Chini Montecatini, l’Istituto Galilei Pieve a Nievole, l’Istituto Cavalcanti Borgo a Buggiano, l’Istituto Andreotti Pescia, l’Istituto Ferrucci di Larciano. Le discipline ammesse sono: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, corsa, staffetta, percorso olimpico, lancio del mini-peso vortex.

Giacomo Galanda, capitano della Nazionale medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene del 2004 e stella della pallacanestro nazionale, attualmente Consigliere FIP, in qualità di testimonial ha dichiarato: "Dare la possibilità a bambini e ragazzi di tutte le età di giocare e cimentarsi in uno sport è ormai diventata una mia personale missione e passione. Mi sento quindi di ringraziare Luca Ferrante e la sua associazione che ci ha preceduto in questo bellissimo progetto. Grazie all’Amministrazione Comunale di Montecatini, a Dynamo Camp, Tau Calcio Altopascio, ai partner Conad, Decathlon e Dife. Una menzione la merita Jonathan Calugi, per aver contribuito con un disegno che racconta l’importanza dell’integrazione e dei valori sportivi".

Fa eco l’assessora Rastelli: "Terza edizione di una manifestazione sentita soprattutto dai ragazzi che trovano un’opportunità per provare sport a loro cari ma anche nuovi. La prima volta è stata vissuta come una liberazione dal Covid. Siamo arrivati orgogliosamente e con sforzo a questa edizione che come le altre comprenderà la fiaccolata iniziale, le finali ed un giorno di premiazioni".

Giovanna La Porta