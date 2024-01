Le mille sfaccettature del talento. Fucigna, da YouTube al cinema

Le interviste di "Rubrica La Voce", il programma ideato, scritto e condotto dall’attrice e showgirl Lucrezia Fucigna, concludono con un grande successo la prima stagione trasmessa fino al 31 dicembre sull’omonimo canale di YouTube. L’Hotel Adua di Montecatini ha ospitato le registrazioni in un ambiente molto raffinato e accogliente. La trasmissione sta per ripartire da Sanremo, con tanti personaggi emergenti del mondo della canzone e dello spettacolo. È senza dubbio un momento favorevole per la giovane artista, al centro anche di altri, importanti progetti.

Lucrezia, come è nato il tuo programma su YouTube?

"Dopo un’esperienza come conduttrice su Sky Giovani ho pensato a un programma tutto mio ideato per promuovere artisti emergenti, dandogli la possibilità di farsi conoscere, tra loro molti hanno avuto collaborazioni con tv nazionali. Rubrica è un programma dove si dà voce all’artista che si racconta. Ho pensato a un format ideale, un salotto, all’interno di un albergo come l’Hotel Adua e Regina di Saba, ambiente raffinato e accogliente. Il titolare Antonio Mariotti, che ringrazio, ha sposato subito l’idea, dandomi questa grande opportunità".

Puoi fare un bilancio di questa prima edizione?

"Quest’ anno abbiamo prodotto dieci puntate con un titoker, cantanti, attori, un’astrologa personaggio televisivo, e poiché nel format è prevista anche una trasmissione con tematiche di attualità, ho voluto invitare un’associazione no profit che combatte la violenza contro le donne, l’ associazione Annamaria Marino, fondata dal magistrato Monica Jacqueline Magi. Purtroppo ancora nel 2023 tantissimi i femminicidi e le situazioni di sottomissione e violenza domestica".

Lucrezia Fucigna classe 2004, è un’attrice, fotomodella e showgirl. Ha partecipato a "Guance rosse" , dove si racconta un amarcord tra due amici che ricordano gli anni Settanta. Il film, ora in post produzione, sarà visibile nei primi mesi del nuovo anno ed è inoltre un delicato tributo al cult ’Sapore di mare’ nei 40 anni dalla sua uscita ed è un omaggio a Carlo Vanzina. Il film è diretto da Enio Drovandi che lo interpreta assieme a Gianni Ansaldi e vede la partecipazione di Enrico Vanzina. Fucigna è stata scelta dopo vari casting sostenuti da parte della produzione Asi spettacolo e dopo aver fatto un master di comunicazione alle arti presso Cinecittà a Roma. La scena in cui lei partecipa è recitata in una innovativa modalità di interpretazione con la sola mimica seguendo una voce narrante. Per Lucrezia, che continuerà il suo percorso di studi a Cinecittà, presto ci saranno altri progetti.

Daniele Bernardini