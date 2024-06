Le migliori farine di castagne. Un premio per la Valleriana

Ottimo risultato, per i castanicoltori della Valleriana, nel Concorso ‘La migliore farina di Castagne di Toscana’, indetto da TV Libera Pistoia con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste. La valutazione della qualità è stata fatta in base ai quattro sensi: vista, con il colore che deve presentarsi tra bianco e bianco avorio, olfatto, deve avere odore di castagna, gusto, deve essere di dolcezza marcata e persistente, e tatto. Ogni settimana sono state assaggiate tre farine anonime, le migliori delle quali hanno avuto accesso al turno successivo, nel quale si ripeteva la procedura, fino alle semifinali. Per decretare la vincitrice si sono svolte tre finali, nelle quali si sono sommati i punti. La finalissima si è svolta a Montecarlo, nella tenuta del Buonamico. Fra le oltre 40 blasonate farine provenienti da molti aree della Toscana, gli assaggiatori, membri dell’Accademia degli Infarinati e di SlowFood, ha dichiarato vincitrice Alice Nuldi, con una farina prodotta nel Comune di Coreglia Antelminelli, usando le castagne locali di varietà Pelosora, Lucignana e Pelosorone, attenendosi rigorosamente ai procedimenti della tradizione. Secondi classificati a pari merito Giulio e Giacomo Maltagliati, di Vellano, e Massimo Domini, di Crespole; terzo posto per il Mulino di Vasco di Sichi Agostino, di Pian degli Ontani.