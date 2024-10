Le corse all’Ippodromo Sesana. Il programma del trotter termale

Altro sabato di corse all’ippodromo Sesana. Siamo ai titoli di coda di una stagione che pur non avendo registrato numeri da record conferma il valore del trotter termale sul territorio. Partenza della prima corsa alle ore 17 ma i cancelli dell’impianto sono aperti dalle ore 15 per dare la possibilità al pubblico di poter vedere e giocare le corse in diretta dagli altri campi oltre alla partita di serie A Milan-Udinese che sarà visibile in diretta sul maxischermo.

Il programma tecnico si apre con una bella condizionata per cavalli di 5 e 6 anni riservata ai gentleman driver. Dalì Del Ronco non corre dal 30 aprile ma vanta una superiorità tecnica che anche all’80 per cento della forma potrebbe chiudere facile la partita. Dena Pax sta correndo bene ed è tra i favoriti così come Chiquitita che ha trascorso un estate indimenticabile. Scorrendo il programma alla terza troviamo il centrale di giornata ovvero la corsa più ricca con un montepremi complessivo di 7.700 euro. Si presentano in sette dietro le ali dell’autostart e come spesso accade con le corse dei puledri non c’è un favorito netto che spacca il pronostico. Guya Bi rispetto alle rivali vanta un pizzico di esperienza in più avendo già disputato quattro corse ma non è un dato su cui fare affidamento inoltre affronta per la prima volta la pista piccola. Gufetta Tq è piaciuta nella prova di qualifica e merita uno sguardo in più così come Garonne Q Grif che ha alle spalle un team eccezionale. Il pomeriggio si chiude con un affollata condizionata sul miglio per discreti tre anni. Fight Cub non sta sbagliando un colpo e merita i pieni voti, le mani sono quelle del sempreverde Enrico Bellei. Dalla seconda fila tenta il colpo Freccia Prad ma non sempre è disponibile a giocarsi le sue chance. Terzo nome quello di Liberty Fast.

Come sempre le corse sono accompagnate da un lungo elenco di attività collaterali per intrattenere ogni fascia d’età. I gettonatissimi servizi di barbiere e manicure, la sala Varenne da visitare per fare un tuffo negli anni d’oro del Sesana e l’angolo delle stelle sono sono alcune delle proposte offerte da Snaitech. Per i bambini il "Sesana baby village" è un vero e proprio contenitore di divertimento con gonfiabili, truccabimbi, mountain bike, pony e tanto altro. Ingresso 5 euro solo per gli adulti.

Martina Nerli