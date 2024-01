Le arti marziali sbarcano al PalaTerme

Classico appuntamento per le arti marziali in città con le iniziative programmate dalla Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate e Discipline Associate, che saranno ospitate come di consueto dall’impianto comunale del PalaTerme. Fesik infatti organizzerà in città, dal 5 al 7 aprile il Campionato nazionale riservato alla categoria ragazzi.

Numeri importanti per questa edizione dedicata ai preagonisti: 98 società, 1570 iscrizioni individuali, 237 squadre ed oltre 70 ufficiali di gara. Un risultato che riempie di soddisfazione il consiglio federale della Fesik. Cosa che gratifica anche la città di Montecatini che del turismo sportivo fa una delle chiavi più importanti, anche in prospettiva visto gli ingenti investimenti che riguarderanno gli impianti sportivi, delle proprie strategie turistiche.

Sempre molto impegnative sono le attività agonistiche per gli atleti della Fesik, non solo per i vari appuntamenti regionali e nazionali, circuiti agonistici e raduni Cask, ma anche per gli eventi internazionali con i campionati europei e mondiali organizzati dalla Wukf per il Karate Generale, dalla Itkf ed Etkf per il Karate Tradizionale e dalla Wkmo che, con le categorie di Kumite a Contatto, ingloba le tre anime del Karate. È stata ripresa la promozione dell’attività giovanile non solo attraverso le competizioni nazionali e regionali, ma anche con i due Campus Estivi. La scelta per questo campionato è ricaduta sul PalaTerme di Montecatini. Da segnalare un nuovo investimento realizzato dalla federazione: un video di 3,5 x 2 metri sul quale proiettare le immagini degli incontri, la disposizione delle categorie sui tatami e le classifiche parziali.