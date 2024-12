Lavoro e disuguaglianze in Toscana. Nuove idee per affrontare le sfide

Forum sui temi del lavoro e dell’economia domani in città. Montecatini infatti è pronta a ospitare il secondo incontro della ’Maratona di idee’ promossa dall’eurodeputato Pd Dario Nardella. L’appuntamento è in programma lunedì 9 dicembre alle ore 17 all’Hotel Adua & Regina di Saba Wellness & Beauty (via Alessandro Manzoni, 45).

"Promuoviamo un momento di confronto e ascolto sulle idee per rafforzare il ruolo del Pd nella nostra regione e in Italia – dichiara l’europarlamentare Nardella –. Ci attende un anno sfidante e cruciale in Toscana, nel corso del quale rinnoveremo il governo regionale, ma soprattutto affronteremo le grandi questioni economiche e sociali che riguardano l’Italia e tutta Europa".

"Dedichiamo l’incontro di Montecatini Terme ai temi del lavoro e dell’economia, coinvolgendo personalità del sindacato, delle imprese, delle professioni – prosegue Nardella –. Abbiamo bisogno di spingere sulla crescita economica e sulla lotta alle diseguaglianze. Una crescita giusta che parta dall’aumento del potere di acquisto dei cittadini lavoratori, dal sostegno alle misure di competitività delle imprese e ai livelli salariali, dal ripensamento di un modello produttivo e consumistico guardando alla sostenibilità e alla innovazione".

Dopo i saluti iniziali dell’europarlamentare Pd Nardella interverranno Claudio Del Rosso, sindaco di Montecatini Terme, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ed Emiliano Fossi, deputato dem e segretario del Pd Toscana. Interverranno inoltre in collegamento Romano Prodi, Stefania Proietti, neo presidente della Regione Umbria, Gaetano Manfredi, neo presidente ANCI. Saranno presenti, tra gli altri, i deputati dem Federico Gianassi e Marco Simiani, la sindaca di Firenze Sara Funaro - che ha aderito insieme ad altri 30 sindaci toscani all’evento -, la Regione Toscana con alcuni consiglieri, i segretari regionali di Cgil, Cisl, Uil, esponenti di associazione di categoria tra cui CNA e CIA.