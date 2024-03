Lavori in arrivo in via Dalla Chiesa

L’ufficio lavori pubblici prosegue con la programmazione degli interventi in vari punti della città. "Dopo aver annunciato gli interventi previsti in via Cividale, in via Boccaccio e in via Berghinz, presenta adesso un nuovo intervento in via Carlo Alberto Dalla Chiesa – spiega il vicesindaco Alessandro Sartoni –. Sarà preso in considerazione il marciapiede nord fra via Tortora ed il parcheggio all’ angolo con via Umbria, per 51 metri complessivi. Si provvederà a ridefinire il marciapiede con un nuovo massetto, nuovo cordolo, nuova pavimentazione in asfalto". L’esponente della giunta ricorda che "siamo in presenza di una situazione dove lungo strada il marciapiede è completamente occupato da erba infestante, forse a causa di scarsa consistenza del sottofondo originario, situazione non tollerabile. È previsto uno sbassamento pedonale al fine di rimuovere la presenza di barriere architettoniche. Saranno pure sostituiti alcuni chiusini di cemento rotti ed eseguiti altri modesti ripristini di pavimentazione del marciapiede in punti isolati".

Sartoni annuncia anche che "è stato affidato l’incarico ad azienda valdinievolina, finanziato con fondi comunali, per una cifra intorno ai 18mila euro, per la sistemazione di una porzione di marciapiede in cattivo stato in via delle Magnolie, parallela a viale Marconi nella zona nord est del territorio urbano. Sarà preso in considerazione il tratto compreso fra via Sardegna e via delle Ortensie, dove sono presenti sconnessioni e aree dove la pavimentazione risulta disgregata o totalmente assente". Sartoni aggiunge che "gli interventi consisteranno nel rifacimento completo della pavimentazione su entrambi i lati della strada. Dove necessario, gli interventi di ripristino interesseranno anche la soletta del marciapiede ed i cordoli in calcestruzzo. I lavori dovrebbero partire entro il 10 marzo".

Da.B.