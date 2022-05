Lavori e migliorie alla ’Mussino’ "Primo tassello di riqualificazione"

Inaugurato il nuovo parco giochi della scuola di Collodi alla presenza di Vittoriano Brizzi presidente del consiglio comunale. "Un piccolo tassello – scrive il gruppo consiliare Pescia Cambia – ma importante per i ragazzi di quella scuola, di una serie di interventi che sono stati o saranno realizzati alla scuola Mussino, prima alla materna e poi con la chiusura estiva partiranno anche i lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare, per circa 600mila euro. Interventi importanti che uniti al primo lotto del progetto di riqualificazione urbana di Collodi, piazza della Chiesa, piazza della Pace e poi piazza Collodi insieme alla messa in sicurezza e arredo urbano di alcune zone, potranno alla fine dare una nuova impronta al paese di Pinocchio, più accogliente e organizzato".

Nel frattempo i tecnici comunali stanno preparando il progetto esecutivo del secondo lotto della rigenerazione urbana del centro di Collodi, già finanziato dai fondi Pnrr, che si incentrerà su via Pasquinelli, il parcheggio della scuola, l’arredo e l’illuminazione urbana.

"La riqualificazione di Collodi – conclude Pescia Cambia – era un punto importante del nostro programma e si sta realizzando.

Non ci resta che aspettare la tanto richiesta variante stradale e il nuovo parco paese dei balocchi, fondamentali per un vero rilancio di Collodi".