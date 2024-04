Intervento alla Don Facibeni. Nuovo tetto per la scuola

Montecatini Terme, 26 aprile 2024 – Il Comune ha affidato all’impresa edile Casciani un intervento di oltre 18mila euro per il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura del tetto, a causa dell’infiltrazione di acqua piovana, alla scuola Don Facibeni, e quello di alcune porzioni di marciapiede in città. Al secondo e ultimo piano dell’istituto, quando in città si abbattono dei temporali, la pioggia penetra dalla copertura piana, causando la formazione di muffe sugli intonaci dei soffitti e delle pareti delle aule e dei locali sottostanti. Un problema davvero fastidioso per insegnanti e alunni. L’amministrazione ricorda di aver eseguito "alcune riparazioni mediante applicazione di guaina liquida nelle zone dove quella bituminosa appariva maggiormente deteriorata, senza tuttavia risolvere il problema. È quindi necessario procedere al rifacimento completo della guaina esteso a tutta la superficie della copertura piana per risolvere definitivamente il problema".

Il Comune , nello stesso provvedimento, ricorda che è "inoltre necessario eseguire altri interventi manutentivi volti a tutelare la pubblica incolumità. Sì tratta della rimozione delle porzioni di intonaco dei soffitti dei locali interrati delle arcate del cimitero di via Cividale, che potrebbero distaccarsi e cadere sui visitatori. Oltre a questo intervento, è previsto il rifacimento di porzioni di marciapiede pavimentate in listelli di cotto e in blocchetti di calcestruzzo, poste in alcune strade del centro urbano, che costituiscono pericolo di inciampo per i pedoni".

Gli importi previsti, in totale hanno un costo di 14.420 euro, a cui si aggiungono 610 euro di interventi per la sicurezza, e l’Iva, al 22%, sugli interventi e sui costi della sicurezza. Gli uffici, in seguito a una richiesta effettuata attraverso la piattaforma telematica regionale Start, i lavori sono stati affidati all’impresa edile Casciani.

Le condizioni delle aule scolastiche, in modo particolare per i problemi legati all’infiltrazione d’acqua, rappresentano una questione essenziale per la salute dei ragazzi e la qualità del modo in cui possono seguire le lezioni. Ecco quindi che, in casi del genere, diventa urgente intervenire. Le condizioni in cui si trovano i marciapiedi cittadini, inoltre, devono essere seguite con particolare attenzione, non solo per i rischi legati a incidenti di vario genere. I sinistri possono dare luogo a contenzioso, anche per via giudiziaria, che un ente cerca sempre di evitare, puntando su una manutenzione efficace.