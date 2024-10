Lavori alla scuola "Amicizia". Quasi un milione di euro per l’adeguamento sismico

Il Comune di Massa e Cozzile ha acquisito un importante finanziamento da parte di Regione Toscana di 969 mila euro saranno spesi dall’amministrazione di Massa e Cozzile per la realizzazione di un’opera di ristrutturazione ed adeguamento sismico della scuola "Amicizia" di Via Toscanini grazie a un finanziamento della Regione Toscana. "Abbiamo avviato le procedure – dice il sindaco Marzia Niccoli – per l’aggiudicazione dei lavori. La gara è stata espletata dalla stazione unica appaltante della provincia di Pistoia e sono in corso le verifiche di legge per l’aggiudicazione. Come ho già sottolineato, tali lavori risultano assolutamente necessari e improcrastinabili al fine di mettere a disposizione edifici sempre più sicuri, adeguati, performanti e belli. Abbiamo lavorato, nel tempo, in questa ottica e con queste priorità".

Il 17 settembre la Regione Toscana con un decreto dirigenziale ha disposto l’assegnazione di un contributo di circa 314 mila euro sull’annualità 2025, sulla base dell’istanza e del piano finanziario presentato dall’amministrazione comunale il 4 settembre scorso per il capitolo "Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza".

In altre parole, potranno essere spesi per investimenti in materia di edilizia scolastica mirati ad ottenere una rete di edifici adeguati al fabbisogno, sicuri organicamente distribuiti sul territori a sostegno degli enti locali per interventi urgenti ed indifferibili che hanno portato alla chiusura totale o parziale di edifici scolastici.

"Non posso che esprimere la mia grande soddisfazione e il mio ringraziamento per il sostegno e la vicinanza della Regione Toscana - ha chiosato Niccoli - in una azione rivolta ai nostri bambini. Il tema dell’edilizia scolastica ci sta particolarmente a cuore: investire sulla scuola significa investire sul futuro dei nostri ragazzi". Giovanna La Porta