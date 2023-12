L’atmofesta delle feste. Due giorni di mercatini tra musica, show e cibo

Il clima delle feste ha invaso Monsummano. Oggi e domani piazza Berlinguer ospita tante iniziative: dalla classica sfilata a quattro zampe in collaborazione col Canile Hermada, alle esibizioni dell’Accademia Musicale della Valdinievole, dalla parata di mascotte e personaggi delle fiabe, allo spettacolo natalizio di Smile Dance. E poi la musica natalizia live della scuola Keylab di Eleonora Lari e lo spettacolo del ventriloquo Nicola Pesaresi. Saranno inoltre allestiti un’area kids e gli stand enogastronomici di Avis, Pubblica Assistenza, Mai Soli, Comi’ Com’è. Non mancherà la musica e per sabato 16 alla Chiesa di Cintolese si esibiranno la Filarmonica Bellini e la Corale di San Massimiliano Kolbe, e al teatro Yves Montand i cori Gospel. Sempre a Cintolese domenica 17 mercatino e intrattenimento in piazza mentre per tutto il periodo delle feestività spazio al mercatino di Natale di Croce Rossa Italiana Sezione di Monsummano, alle tombole all’Auser e nei locali del Rondò di Montevettolini dove sarà possibile ammirare anche i presepi.

"L’obiettivo delle nostre iniziative è di rendere questo periodo speciale, ancora più significativo – ha detto il sindaco Simona De Caro –; organizzare tante attività sul territorio ci dà un importante ritorno in termini di coinvolgimento dei cittadini nella vita locale che ci rende felici".

Arianna Fisicaro