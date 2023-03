"L’arte delle api" Sabato incontro con l’autrice

Si terrà sabato 1 aprile alle 17.30 all’Archivio Storico Magnani di Pescia del Museo della Carta la presentazione del libro "L’Arte delle Api. Di fiore in fiore alla scoperta della biodiversità" (Astragalo) scritto da Renata Manganelli con disegni a cura di "L’Incontrario". E’ un viaggio che attraversa la fragilità degli esseri umani, delle api e del pianeta per diventare forza espressiva e grido di allarme, ricordandoci che nella vita non è mai troppo tardi per iniziare. L’opera sensibilizza l’opinione pubblica sull’importanza della biodiversità e sull’impatto dei cambiamenti climatici e delle pratiche agricole sulla sopravvivenza delle api. All’interno buone pratiche quotidiane per contribuire alla protezione delle specie. Le illustrazioni sono realizzate dal laboratorio "L’Incontrario" di Pistoia, un progetto di integrazione lavorativa e di inclusione sociale per ragazzi con disabilità. Il ricavato della vendita del libro è destinato in parte alla campagna "Salviamo le api" di Greenpeace International e in parte a sostegno di "L’Incontrario". Al progetto ha partecipato anche l’Impresa sociale Magnani Pescia, che ha donato la Carta Magnani sulla quale sono state stampate le illustrazioni. Alla presentazione interverranno l’autrice Renata Manganelli e la presidente dell’Incontrario Romina Breschi, con i ragazzi autori delle illustrazioni. Sarà presente da remoto Esmeralda De Rethy, che ha curato l’introduzione del volume. Le opere realizzate con la pregiata carta saranno esposte all’Archivio Magnani e la mostra resterà visibile gratuitamente fino al 15 aprile il lunedì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 18.

L. F.