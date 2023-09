Larciano Summer Fest: volontariato e solidarietà tra musica, sapori e divertimento

Inizia questa sera la prima edizione del “Larciano Summer Fest“. Da oggi fino a domenica all’interno del parco Berlinguer una manifestazione (a ingresso gratuito) che ha l’ambizione di essere molto più di una festa di paese.

Gli organizzatori dell’associazione LSF hanno varato il “Larciano Summer Fest“ come un contenitore ideato per riunire le associazioni di, puntando sull’idea di fare comunità, conoscere quello che oggi è il nostro territorio con la buona volontà di star bene e divertirsi a ritmo di musica, tra i profumi e sapori dei vari stand. Un momento di aggregazione importante che unisce le diverse associazioni e generazioni del territorio, nel segno del volontariato e della solidarietà. Le associazioni che partecipano e hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa sono il Circolo Arci, Intrecci Onlus, Larcianese Calcio, Unione Ciclistica Larcianese, Avis sezione di Larciano, Associazione Culturale Orizzonti, Auser, Pubblica Assistenza Larciano e Vab (vigilanza antincendi boschivi), sezione di Larciano.

Nelle tre serate programmate il visitatore potrà trovare il ristorante, la pizzeria, il bar, la gelateria, i bomboloni e vari stand di birra artigianale. Inoltre, ci sarà la possibilità di acquistare prodotti da vari banchi di artigiani selezionati. Anche i bambini avranno a disposizione un’area giochi con un’animatrice. Tutto questo sarà accompagnato dalla musica di molte band di giovani emergenti e dj set per salutare l’estate in modo diverso dal solito. Per la musica saranno presenti nella serata di venerdì Perorasolcamilla, Elemento Umano, Lazzaro, Smoking Velvet e DJ SET- Italians a Gogo. Domani invece sarà la volta di AB 29, Her Skin e Dj Set- Belvedere Dj. Nella serata di sabato è previsto anche un raduno d’auto americane. Infine domenica suoneranno i Sequoia e I preti. Per questa prima edizione, il ricavato sarà devoluto a Pubblica Assistenza Larciano e Vab.

