Larcianese-Montecatini. Un altro derby batticuore

Sesta giornata in arrivo per il girone A di Promozione. Il turno, inaugurato questo pomeriggio dall’anticipo Viaccia-Firenze Ovest, vivrà domani (ore 15.30) intorno al match clou fra Larcianese e Valdinievole Montecatini. Sfida delicatissima per i termali, a caccia della prima vittoria sotto la guida del neo tecnico Francesco Fabbri. L’avversario però è di quelli tosti, perché la Larcianese è formazione lanciatissima. L’ultima volta che le due formazioni si sono incontrate risale al 26 marzo 2023, sfida in cui in pratica si decise la vittoria finale di quel campionato, che andò proprio al Valdinievole Montecatini vittorioso (0-3). In questa stagione la partenza della Larcianese è stata davvero a razzo: i viola vogliono vincere per attaccare il primo posto del girone A, distante solo due punti. In casa Montecatini assente il capitano Rinaldi, colpito da una giornata di squalifica. Mister Maurizio Cerasa non potrà disporre del centrocampista Lenzini, per lui purtroppo stagione finita per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Giocano in casa anche Lampo Meridien e Casalguidi. Salvo sorprese dell’ultima ora il Lampo Meridien affronterà la formazione del Real Cerretese con la squadra al completo. Il tecnico Federigo Magrini potrà mettere in campo gli undici più in forma in una gara difficile e delicata contro una squadra forte, attrezzata e ben allenata da Petroni. Il Real Cerretese con dieci punti occupa la seconda posizione, in compagnia della stessa Lampo Meridien e Larcianese. L’ottimo avvio di campionato della Lampo deve essere confermato in quello che oggi, proprio classifica alla mano, rappresenta un vero e proprio big match.

Vola sulle ali dell’entisiasmo il Casalguidi che ospita il Pietrasanta. La vittoria centrata col Cubino la settimana scorsa ha proiettato i gialloblu in alto e la truppa guidata da Benesperi, iniziando a respirare aria di alta classifica, pare proprio che non voglia fermarsi, ma anzi proseguire per agganciare subito la zona playoff.

Domenica in trasferta infine per l’Intercomunale Monsummano. Gli amaranto, fermi a un punto raccolto in sei partite, hanno tremendamente bisogno di una vittorie per scacciare la crisi di risultati che ha già fatto capolino in questo mese di ottobre. La gara in programma sul campo del Cubino, vera rivelazione di questa prima parte di stagione, diventa quindi quasi fondamentale per i monsummanesi. Una vittoria, infatti, permetterebbe all’Intercomunale di mettersi alle spalle il brutto momento fin qui vissuto e di iniziare un altro campionato. Al contrario un altro ko conclamerebbe una vera e propria crisi tecnica.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini