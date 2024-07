Larcianese, che colpo. In mediana c’è Lenzini

Il presidente della Larcianese Alessandro Dami è decisamente soddisfatto della campagna di rafforzamento portata avanti dal direttore sportivo Gabriele Cerri, in accordo con l’allenatore Maurizio Cerasa. " L’ultimo arrivato, il centrocampista Cosimo Lenzini, è il fiore all’occhiello – afferma il presidente – di un lavoro di ricerca fatto molto bene da Cerri e Cerasa. Due personaggi importanti, di spessore, che riescono a portare alla Larcianese giocatori di prestigio e di valore, che aumentano il tasso qualitativo della rosa. Sono convinto – continua Dami – di avere allestito una formazione altamente competitiva e di valore. Non ci nascondiamo. L’obiettivo nella prossima stagione da centrare è quello di recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Promozione, cercando di arrivare ai playoff. Il prossimo sarà un campionato difficile, avvincente, ricco di derby storici per il nostro territorio e la Larcianese vuole divertirsi e togliersi soddisfazioni".

Per completare l’organico alla Larcianese mancano ancora due portieri. Le trattative per ingaggiarli ci sono e sono molto in avanti. Entro pochi giorni verranno ufficializzati i nomi. Saranno presi due ragazzi del 2005. Alcuni dati del neoacquisto Cosimo Lenzini, classe 1995. Cresciuto nelle giovanili del Capostrada, Pistoiese, Margine Coperta, Borgo a Buggiano e Pisa arrivando fino alla Primavera e qui è stato convocato anche in diverse circostanze nella Nazionale Under 18 di Lega Pro. Poi la sua carriera nei dilettanti si è divisa tra Jolly Montemurlo, Sestese, Zenith, Lastrigiana ed ancora Sestese dove nella stagione appena conclusa ha trionfato nel girone B di Promozione nelle spareggio con il San Miniato Basso, disputato guarda caso proprio all’Idilio Cei di Larciano. Curiosità: a Cosimo scorre nelle vene il gioco del pallone fin da piccolo, infatti ricordiamo che il nonno era Franco Bernardini, storico dirigente ed ex presidente della Cutiglianese.

Massimo Mancini