Lampo e Larcianese ko. Esordio dal gusto amaro

Inizio di campionato sfortunato per le due formazioni del Montalbano inserite nel girone A di Promozione. Dal gioco espresso e dalle occasioni avute sia il Lampo Meridien che la Larcianese avrebbero meritato un risultato positivo nell’esordio in campionato di domenica. E invece dalle due trasferte sono arrivate due sconfitte, anche piuttosto rotonde del risultato. La Larcianese è infatti finita ko sul campo del Firenze Ovest, mentre la Lampo Meridien ha subito un poker sul terreno di gioco del Pietrasanta.

"Faccio fatica a commentare una sconfitta del genere – sono le prime parole dette dal tecnico della Lampo Meridien, Federico Magrini –. Abbiamo giocato bene, creato molto ed alla fine torniamo dalla trasferta di Pietrasanta con una sconfitta, con quattro gol subiti. Abbiamo sbagliato troppi gol e inoltre il loro portiere con alcuni prodigiosi interventi ha salvato più volte la propria porta. Le due reti che siamo riusciti a segnare sono arrivate da conclusioni da lontano, con la palla che si è insaccata all’incrocio dei pali".

Magrini parla anche di una difesa che non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, con troppi gol subiti: "Sfortuna in avanti e qualche distrazione però di troppo nel reparto difensivo. Sicuramente – continua Magrini – abbiano sentito l’assenza dell’esperto difensore Del Sorbo, che nella prossima giornata di campionato tonerà a essere disponile. Nonostante il risultato negativo sono abbastanza soddisfatto di come la squadra ha giocato. Sono consapevole che dovremo lavorare molto per migliorarci, ma sono convinto che la squadra abbia intrapreso la strada giusta. Avevamo davanti – conclude Magrini – una delle migliori formazioni del nostro girone di Promozione, che secondo gli addetti ai lavori, dovrebbe essere una delle favorite al successo finale".

Anche la Larcianese è tornata dalla trasferta fiorentina contro il Firenze Ovest con il sacco vuoto di punti. C’è molo da recriminare sul punteggio, assolutamente immeritato. Due pali colpiti da Biagioni e da Lo Russo e un rigore negato hanno impedito alla squadra viola di ottenere un risultato positivo. Per quanto riguarda il gioco espresso e le occasioni avute, il risultato di parità sarebbe stato più equo. Nell’ambiente della Larcianese c’è molta amarezza per questa immeritata sconfitta, maturata con due reti subite, una per tempo. Domenica prossima, nella seconda giornata di campionato, avrà subito la possibilità di riscattarsi proprio contro il Pietrasanta appena affrontato dai cugini del Lampo Meridien

Massimo Mancini