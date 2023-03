L’alta fedeltà di Natali "L’ascolto della musica per noi deve essere un’esperienza unica"

di Giovanna La Porta

MONSUMMANO TERME

Per la serie ambasciatori dell’eccellenza della Valdinievole, a Monsummano c’è una famiglia conosciuta in tutta Italia. Hanno le mani d’oro e di padre in figlio trasmettono competenze di elettronica ricercate anche dai vip. Parliamo della famiglia Natali dell’omonimo negozio ho fi. Più di un raffinato negozio di alta fedeltà, lo storico punto vendita HiFi Natali occupa un posto eminente nella storia italiana dell’audio, del video e più in generale della tecnologia al servizio della riproduzione musicale. Dal 1959 nelle mani capaci della stessa famiglia, si trova a Monsummano Terme nella campagna toscana tra Montecatini e Pistoia. In questi luoghi, oggi come allora, si coglie e rinnova la tradizione per quegli aspetti culturali importanti che non tralasciano il il gusto per le cose belle, con il piacere dell’ascolto in posizione privilegiata.

Marco Natali, può spiegarci la sua attività?

"Sono il titolare del negozio HiFi Natali. Da oltre sessant’anni siamo appassionati dell’audio, del video e della tecnologia in generale; il nostro negozio è diventato un punto di riferimento a livello nazionale per gli intenditori di alta fedeltà e per i nuovi appassionati. Abbiamo undici ambienti curati nei minimi dettagli, sette dei quali dedicati all’alta fedeltà con prodotti di ultima generazione, una stanza riservata all’ascolto di cuffie e tre sale dedicate all’allestimento di Home Theater. Ogni ambiente è stato studiato per rispondere alle varie esigenze di budget dei nostri clienti, ma sempre con attenzione al minimo dettaglio e alla ricerca dei migliori prodotti sul mercato. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti un’esperienza di ascolto musicale unica ed emozionante, per questo abbiamo creato un vero e proprio club (HiFi Natali Club), un punto di incontro dove ascoltare buona musica, leggere le ultime riviste del settore, fumare un buon sigaro e alimentare la propria passione in un ambiente elegante e rilassante. Inoltre, offriamo ai nostri clienti una CARD esclusiva che consente loro di accedere a molti servizi dedicati".

Organizzate anche eventi? "Certo, per presentare i prodotti ai vertici della produzione mondiale, con la presenza di ospiti internazionali. Proprio questi eventi ci hanno permesso di diventare uno dei centri nevralgici dell’alta fedeltà europea. Oltre alla vendita, ci occupiamo anche della progettazione e dell’installazione degli impianti audio e video, lavorando a stretto contatto con i nostri clienti per realizzare il miglior sistema possibile, concepito e disegnato in modo sartoriale attorno alla loro sala d’ascolto per soddisfare le loro aspettative più elevate".

Quanto conta il carattere per raggiungere certi risultati? "Il carattere è un elemento fondamentale per raggiungere i risultati desiderati. Nella nostra attività, la passione per la musica e l’alta fedeltà è il motore che ci spinge a cercare sempre la qualità più elevata. Allo stesso tempo, è importante avere una visione a lungo termine e un impegno costante per migliorare continuamente il nostro lavoro".

Vogliamo elencare le collaborazioni con personaggi noti nel mondo della musica e non solo?

"Nel corso della nostra lunga storia sono moltissimi i personaggi della musica, del cinema o dello sport che ci hanno ospitato nelle loro abitazioni per allestire sistemi audio & video molto prestigiosi che per privacy preferiamo non citare".