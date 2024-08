Lago Borghese oltre la pesca. Nasce l’osservatorio per gli incendi boschivi

Non solo pesca sportiva o osservazione dei nidi delle cicogne, da oggi il lago borghese diventa anche un punto di osservazione per l’incendi boschivi. Ciò è stato reso possibile grazie all’accordo tra Fipsas e Vab Valdinievole, che in questo modo hanno destinato ai volontari dell’antincendio boschivo, uno spazio che fungerà da punto di avvistamento. Di fatto, si tratta di "un gazebo - fa sapere Marco Lucarelli - in comodato d’uso, che sarà attrezzato per ospitare gli operatori in vigilanza e ci sarà anche la possibilità di organizzare delle esercitazioni. Un punto strategico immerso nella bellezza della natura, che permette il controllo di una vasta area boschiva, soprattutto nel periodo estivo durante il quale, il territorio della Valdinievole caratterizzato in larga parte da un vasto polmone verde, sono sottoposti ai rischi legati agli incendi". Obiettivo del progetto è soprattutto la prevenzione e per farlo la Vab si affiderà a "Azioni di pattugliamento e di vedetta - come spiegano - per reprimere con rapidità ed efficienza ogni possibile incendio. L’importanza di questo accordo tra le due parti, entrambi del terzo settore, Vab e Fipsas, testimonia la necessità di fare squadra con scelte che concorrano attivamente alla tutela del territorio, garantirà un servizio indispensabile per proteggere i nostri boschi e tutto quello che rappresentano, culturalmente, paesaggisticamente ed economicamente". Il Coordinatore della Vab Valdinievole Marco Lucarelli e i volontari ringraziano il Presidente Fipsas Luca Antonelli e tutta la Federazione pesca sportiva e lo staff del lago Borghese di Monsummano Terme.

Arianna Fisicaro