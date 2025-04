La visita della Fabo al San Luca. Sgobba e Trapani regalano peluche

Gradita visita, nei giorni scorsi, nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Luca di Lucca da parte della FABO Herons Montecatini, che in questa stagione, complice l’indisponibilità del PalaTerme, sta disputando le partite casalinghe del campionato di Serie B Nazionale al PalaTagliate di Luca. In occasione delle festività pasquali gli atleti Emanuele Trapani e Giorgio Sgobba, in rappresentanza dell’intera società termale, hanno consegnato peluche destinati ai bambini ricoverati. Un gesto di affetto per i bimbi e le bimbe ricoverati in un periodo particolare dell’anno.

I giocatori sono stati accolti dal direttore dell’ospedale di Lucca, Spartaco Mencaroni, insieme a Chiara Terrenzio, sempre della direzione sanitaria ospedaliera, alla direttrice della pediatria Angelina Vaccaro, alla coordinatrice infermieristica della struttura Monica Di Ricco e ad altri operatori sanitari del San Luca. Sgobba e Trapani, oltre a donare i peluche, si sono anche intrattenuti con i piccoli pazienti e con i loro familiari.

Il dottor Mencaroni e la dottoressa Vaccaro, a nome di tutta l’Asl, hanno ringraziato società e squadra per la simpatica iniziativa e hanno ricordato la visita in reparto di questi atleti avvicina alla pratica dell’attività sportiva i bambini, per i quali incontri come questi rappresentano un’importante attività di socializzazione, in grado anche di rendere più serena e tollerabile la loro degenza ospedaliera e quindi la loro lontananza da casa in un periodo particolare come quello delle feste pasquali.

L’iniziativa rientra tra quelle predisposte dalla società Fabo Herons Montecatini per creare una vera sinergia con la città di Lucca e con il territorio che la circonda, visto il legame positivo che si è creato in questo periodo.