La vendetta di Niccolai. Fabriano domina la Gema

Gema Montecatini

83

Ristopro Fabriano

99

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 6, Mastrangelo 19, Passoni 17, Korsunov 7, Di Pizzo 7, Corgnati 10, Pirani 8, Mazzantini 7, Angelucci 2, Dell’Anna. All. Del Re.

RISTOPRO FABRIANO: Stanic 11, Centanni 18, Negri 12, Giombini 17, Bedin 8, Gnecchi 16, Verri 10, Granic 5, Bandini 2, Carsetti, Romagnoli, Nkot Nkot. All. Niccolai.

Arbitri: Di Franco e Quadrelli.

Parziali: 20-20, 48-51, 65-83.

Aveva ragione coach Marco Del Re ad aspettarsi qualche punto in più dalla Ristopro Fabriano, magari non pensava che gli ospiti ne avrebbero segnati quasi cento nel secondo capitolo della serie: gara-2 finisce 83-99 e i marchigiani si portano così sull’1-1. Vendetta immediata per Andrea Niccolai, che sbanca il ’suo’ PalaTerme con una prestazione senza pecche in attacco.

La cronaca. Inizio convincente della Gema che prova la fuga (12-4). Fabriano si scuote con Gnecchi dalla lunetta, poi con Stanic che segna dalla lunga e propizia il primo rush della Ristopro che impatta sul 16-16. I marchigiani ora sono in fiducia, il sorpasso è nell’aria e si materializza con il primo canestro della serie di Negri, sfortunatamente per gli uomini di Niccolai però Mastrangelo è in serata di grazia e lo dimostra una volta di più griffando la giocata sulla sirena finale del primo quarto che vale il 20-20. Gema sprinta sul +4 in avvio di secondo quarto, i fabrianesi doc Gnecchi e Giombini la riprendono e si viaggia sui binari dell’equilibrio fino al gioco da tre punti firmato Di Pizze, ma una girandola di triple consegna nuovamente il volante della gara alla Ristopro. Fortuna per i leoni che un dormiente Passoni finalmente decide di marcare presenza: doppia bomba e nuovo vantaggio di un possesso per i locali (42-40). Sulla testa dei giocatori di Del Re continuano però a grandinare triple e la situazione improvvisamente si complica: i 54 punti di gara-1 Fabriano arriva quasi ad eguagliarli in un solo tempo e chiude avanti di un possesso pieno all’intervallo lungo nonostante un altro buzzer beater di Mazzantini.

Il 7-0 Ristopro in avvio di terzo quarto rischia di ammazzare la contesa: Gema si aggrappa a Passoni ma scivola per ben due volte sul -10. Non è finita, perché dopo la carestia di punti nel primo atto della serie stavolta in casa marchigiana segnano proprio tutti e a metà terzo quarto la formazione biancoblù è decisamente in controllo: 57-72. I tanti errori a cronometro fermo non liberi non consentono ai termali di riavvicinarsi in maniera consistente, gli uomini di Niccolai chiudono a +18 il terzo periodo e flirtano a più con il "ventello" Gema ha un sussulto d’orgoglio verso la metà del quarto periodo ma sbatte ancora una volta con le cattive percentuali dalla lunetta. La possibile rimonta sfuma dunque sul nascere e la Ristopro chiude in carrozza.

Filippo Palazzoni