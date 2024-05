Lettere anonime. Un esposto in Procura

Procede l’iter giuridico delle lettere anonime a Lamporecchio. L’incartamento è stato depositato presso la Procura della Repubblica di Pistoia. Qualche mese fa, la Lista Civica "Insieme si Cambia" a sostegno del candidato a sindaco Anna Trassi, è stata oggetto di un colpo basso e meschino; erano state distribuite sul territorio delle lettere scritte in forma anonima, in stampatello, che riportavano offese decisamente gravi e irripetibili, allo scopo di screditare l’immagine di alcuni aderenti alla lista e influenzare così la libertà di pensiero e voto in vista delle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Se è vero che in tempo di campagna elettorale tutto potrebbe essere concesso, è altrettanto vero che in questa occasione si è superato il limite della decenza, trattandosi non soltanto di un atto lesivo alla reputazione, di per sé gravissimo ma per di più in forma anonima, come dire a volto coperto. La Lista provvide tempestivamente a sporgere denuncia presso il Comando dei Carabinieri di Lamporecchio; successivamente le lettere incriminate furono oggetto di due perizie calligrafiche per mano di due differenti periti che nella fattispecie si occupano di verifica di testi anonimi. Ora l’incartamento è stato depositato presso la Procura di Pistoia. In virtù dei nuovi elementi assunti, ora l’autorità giudiziaria valuterà se aprire un fascicolo di indagine. Se ciò dovesse accadere, verrà nominato un nuovo perito, sopra le parti, che effettuerà una nuova verifica calligrafica a riscontro di tutto.

Francesca Valleri