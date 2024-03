La truffa dei finti carabinieri. Costretto a pagare multe inesistenti. Anziano consegna soldi e oro

Due truffatori spietati sono tornati a colpire un anziano, approfittando della sua buona fede e del rispetto che nutre verso le istituzioni. A Pescia, In località Cardino, due uomini hanno fermato un anziano che stava tornando verso casa, a bordo della sua autovettura. I malviventi, giunti sul posto in sella ad un grosso scooter nero, hanno dichiarato di essere carabinieri in borghese. I due hanno contestato alla vittima alcune violazioni del codice della strada. I falsi carabinieri hanno detto all’anziano che se avesse consegnato loro del denaro, la questione poteva essere chiuso. L’uomo ha obbedito senza mettere in discussione le parole dei truffatori. I falsi carabinieri sono riusciti anche a farsi consegnare dall’anziano una collanina d’oro che portava addosso. Tutto è avvenuto senza discussioni o l’utilizzo di toni perentori. Una volta a casa, l’uomo ha capito subito di essere stato truffato e ha chiamato le forze dell’ordine.

L’Arma dei carabinieri ha pubblicato una serie di suggerimenti su Internet, per la prevenzione delle truffe agli anziani. "Apparenza distinta, sorriso cordiale, massima disponibilità, gli amici truffatori – dicono i militari - si presentano con un aspetto tranquillizzante. L’ideale per conquistare la vostra simpatia. E per introdurvisi abilmente in casa, pronti ad appropriarsi di denaro e gioielli. Della vostra ingenuità approfitteranno ugualmente in strada, ostentando un’improbabile cortesia che consentirà loro di avvicinarvi quanto basta per farvi sparire il portafogli. O magari la pensione, appena usciti dalla banca o dalle poste. E sull’insicurezza gioca anche il sedicente amico, che non esiterà ad abbracciarvi affettuosamente sfilandovi dalla tasca il cellulare appena acquistato. Né meno bene i truffatori sanno colloquiare con voi quando il contatto è telefonico. Per coinvolgervi in costose iniziative che solo in un secondo momento vi appariranno in tutta la loro insensatezza".

I militari ricordano che "al centro di truffe di ogni genere siano soprattutto le persone di una certa età non deve stupire. In realtà basterebbe osservare sotto una luce diversa, e soprattutto con più attenzione, alcuni comportamenti all’apparenza normali e ragionevoli, anche se magari un po’ insoliti, per rendersi conto di come in effetti siano tutt’altro che credibili". Da.B.