La tabaccheria compie 25 anni. Festa per l’attività di Nicola Pieri: "Ma il commercio è in sofferenza"

Ha rilevato la tabaccheria all’angolo tra via Cividale e via Tripoli nel 1999. Allora, insieme a lui, c’erano solo una commessa e i genitori che venivano a dare una mano ogni tanto. Oggi, Nicola Pieri festeggia 25 anni di attività alla guida di un vero e proprio centro Multiservizi, dove è possibile effettuare qualsiasi tipo di pagamento e affidarsi a un sistema di poste privato lungo una superficie di 110 metri quadrati, dove, compreso lui e il fratello Luca, lavorano circa 14 persone. Pieri, 48 anni, è ormai un vero punto di riferimento in città, non solo per l’attivita’imprenditoriale che porta avanti, ma anche dal punto di vista sociale, offrendo ai cittadini un punto dove svolgere molte pratiche, e delle imprese. Da oltre dieci anni, infatti, guida la delegazione montecatinese di Confcommercio, alla quale è iscritto dal 1999, come presidente. Attivo nei confronti con le istituzioni e gli enti pubblici per gli interessi delle imprese, è molto apprezzato dai suoi colleghi. Non a caso, è stato riconfermato nel suo ruolo di presidente senza discussioni di sorta.

Proprio in questi giorni, Pamela Maionchi, funzionaria di Confcommercio Pistoia- Montecatini, gli ha consegnato una targa per l’importante traguardo raggiunto dalla sua attività. Pieri analizza i problemi legati all’economia, alla sicurezza e al degrado della città, è non nasconde la soddisfazione per i 25 di attività. "Sono davvero soddisfatto – conferma – del percorso svolto e di essere arrivato a questo punto". Molte persone sono andate da lui per complimentarsi, ma con la concretezza che lo caratterizza Il suo pensiero torna subito al lavoro e agli impegni della giornata.

Presidente Pieri, come valuta la situazione del commercio a Montecatini?

"La situazione è molto critica, sono necessarie azioni importanti, decise e veloci per il bene della città, anche nel mondo del commercio. In merito all’avvio della Dmo, la giunta deve proseguire con decisione, utilizzando come criterio per la scelta del responsabile la sua professionalità in campo turistico".

Cosa ne pensa della situazione in città su degrado e sicurezza?

"Penso soprattutto alla sicurezza percepita dai cittadini e dai turisti. Bisognerebbe ripartire dall’aumento di organico della polizia di Stato, visto anche il considerevole impegno del Comune per la realizzazione della nuova sede, e puntare sulla riorganizzazione della polizia municipale. In questo momento, sono i due punti da affrontare".

La gara tenuta a luglio per la vendita dei beni non strategici delle Terme in un solo lotto è andata deserta...

"Attendiamo l’esito e le decisioni dei professionisti incaricati dal tribunale per la procedura di concordato in continuità, con la speranza che siano più favorevoli possibili agli interessi della città. Massimo rispetto per chi sta lavorando alla procedura concorsuale".

Daniele Bernardini