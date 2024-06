La t-shirt della curva creata per gara-1

Per la prima volta dopo ventun anni Montecatini Terme si prepara a vivere un’altra finale per la Serie A2 dopo quella del lontano 2003. La febbre per gara-1 in città è salita oltre il livello di guardia, le vie del centro e non solo sono state tappezzate di adesivi Herons e la corsa al biglietto è diventata frenetica: questo pomeriggio al palazzetto di via Cimabue sono attese non meno di duemila presenze. Sui social è stato lanciato l’hashtag #saràperchétiamo e tutto il pubblico di fede Herons è stato invitato a presentarsi al palazzetto con un indumento bianco. Inoltre il tifo organizzato rossoblù venderà una maglietta speciale per l’occasione (ovviamente del medesimo colore), acquistabile al prezzo di 10 euro.

F. Pal.