La T Gema annuncia il playmaker Burini. Attesa per Chiarini

Un mese e mezzo dopo quella gara-5 di finale playoff vinta (da protagonista) contro gli Herons, Federico Burini torna a Montecatini Terme: il giocatore umbro da ieri è ufficialmente il nuovo regista de La T Tecnica Gema Montecatini. Il club di Alessandro Lulli lo ha strappato ad una folta concorrenza, mettendosi in moto non appena è apparso chiaro che Burini si sarebbe separato da Avellino, squadra con la quale ha centrato il secondo salto di categoria in tre anni. Questo la dice lunga sulle ambizioni del diesse Guido Meini e di tutta la proprietà de La T Gema, che si sono assicurati uno dei migliori play in circolazione per la categoria. Le operazioni della Pallacanestro Montecatini continuano nel frattempo anche in uscita: la società rossoblù ha salutato Kirill Korsunov, che nella stagione passata si è rivelato un po’ a sorpresa uno dei pilastri della formazione allenata da Del Re. In questa torrida estate La T Gema sta giocando su più tavoli, oltre alle manovre sul mercato parallelamente vanno avanti anche quelle per definire la questione palazzetto, con i colloqui fra società e amministrazione comunale di Pistoia che diventano ogni giorno più fitti per rendere il PalaCarrara la nuova casa della franchigia.

Filippo Palazzoni