La strategia per gli eventi estivi. Cinema e spettacoli per bambini

"Le ricerche di Josep Ejarque hanno messo in evidenza come, durante la stagione turistica, gli ospiti si lamentino della mancanza di un vero e proprio intrattenimento a Montecatini. Abbiamo quindi lavorato alla realizzazione di un programma di intrattenimento, da metà giugno a metà agosto, con 18 appuntamenti, per compiere un primo passo in questo senso". Alessandra Bartolozzi, assessora al turismo, prendendo spunto dai risultati del lavoro del consulente catalano, che tanti risultati ha prodotto a Torino per le Olimpiadi del 2006, ha realizzato un piano di appuntamenti estivi. Il calendario sarà presentato tra pochi giorni e prevede un costo complessivo di circa 85mila euro per il Comune.

Sono due le aree prese in considerazione per l’allestimento: la pineta e il centro commerciale. Nel grande parco verde è previsto un cinema all’aperto, dove potranno accedere cittadini e turisti. In centro, gli appuntamenti saranno dedicati a intrattenimenti itineranti e a esibizioni per i bambini, in occasioni delle aperture serali dei negozi. E gli appuntamenti davvero grandi, come il concerto dal vivo di una delle principali popstar italiane? Il Comune attende che la città sia dotata di una Destination Management Organization (Dmo), prima di affrontare una sfida del genere

Come sarà strutturata l’attuazione degli interventi previsti all’interno del progetto ’Montecatini Terme, la città del benessere’? La società F Tourism & Marketing di Joseph Ejarque, il manager che ha rilanciato l’immagine di Torino durante le Olimpiadi del 2006, descrive come intende agire nella comunicazione ricevuta dal Comune il 25 settembre scorso. È necessario attivare un coordinamento dell’offerta turistica locale e organizzare itinerari e prodotti turistici collegati alle tematiche della rassegna di eventi. "Come previsto dal bando – si legge nel documento allegato alla delibera di affidamento – il servizio è finalizzato a favorire lo sviluppo turistico di Montecatini.Nel concreto, gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la proposta sono: la costruzione del posizionamento di Montecatini come destinazione turistica del benessere e delle boutique, la generazione di flussi turistici, incremento della notorietà di Montecatini come destinazione turistica del benessere e come destinazione benessere e delle boutique, sviluppo e costruzione del prodotto destinazione, reintroduzione della destinazione sul mercato, sviluppo delle strategie di comunicazione e promozione".

Daniele Bernardini