"La strada è pericolosa". Lettera alla prefettura

Il presidente del circolo Aics di Medicina, Sergio Campioni, ha scritto alla prefetto Licia Donatella Messina e al sindaco Riccardo Franchi, denunciando lo "stato di pericolosità pubblica della strada comunale Medicina", una segnalazione che arriva su sollecitazione di molti dei residenti nella castella. La strada è definita "obsoleta", a causa della carreggiata stretta, "interessata da ripetuti movimenti franosi tamponati da interventi provvisori con blocchi di cemento", posizionati in parte cinque anni fa, altri addirittura da 15 anni, "in un particolare caso con evidente ingombro di metà carreggiata in curva dove c’è solo un segnale stradale".

Il manto stradale "presenta diversi cedimenti, di circa 15-20 cm", in una strada sprovvista di guardrail, nonostante costeggi profonde scarpate; la mancanza di cunette laterali, prosegue, "non agevola il corretto deflusso delle acque piovane", con l’asfalto che, in caso di pioggia, si copre di materiale ghiaioso, foglie e arbusti, "senza contare le molteplici piccole frane che con le ultime piogge hanno invaso il manto stradale medesimo".

Campioni denuncia anche la "assenza di corretta manutenzione da parte del Comune delle cunette laterali e dell’erba sui bordi della strada" e la "presenza di piante di alto fusto e vegetazione", pericolose in caso di vento o neve. Una situazione che definisce "molto pericolosa" per il traffico veicolare e, soprattutto, per pullman, scuolabus e mezzi di raccolta dei rifiuti, "che nel percorrere i tratti interessati da cedimento del manto stradale a valle mostrano evidente inclinazione verso la scarpata a valle oltre che occupare l’intera carreggiata".

Emanuele Cutsodontis