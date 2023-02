La scomparsa di Paolo Batoni, presidente di ToscoFlora

Lutto nel mondo della floricoltura cittadina e non solo per la prematura scomparsa di paolo Batoni, presidente della cooperativa TioscoFlora. Batoni aveva solo 56 anni e da diversi mesi lottava con una terribile malattia che purtroppo nel tardo pomeriggio di lunedì non gli ha dato scampo. "Dopo aver lottato per un anno come un leone oggi ci ha lasciato Paolo Batoni, presidente di Flora Toscana - ha detto Valter Incerpi che lo aveva conosciuto bene per essere direttore commerciali della cooperativa"

Ho avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. Ricordo il suo equilibrio nell’affrontare i problemi e soprattutto la sua carica di umanità, dote non comune, che lui adoperava con tutti, soci e collaboratori".

"È con infinita tristezza che comunichiamo la morte del nostro amato Presidente Paolo Batoni", scrive in una nota Flora Toscana, la Cooperativa di Produttori che si occupa di produzione e commercializzazione di fiori, fogliame reciso e piante in vaso, dalla talea al prodotto finito e che ha la sede a Pescia: "Ci ha lasciato un uomo - prosegue – , un amico, un cooperatore del quale sempre seguiremo l’esempio - si legge ancora - Faremo tesoro del suo lucido ottimismo e del suo forte senso di responsabilità".

Anche Coldiretti Pistoia si è unita al lutto che ha colpito la famiglia di Paolo Batoni: "Con Paolo Coldiretti Pistoia ha collaborato negli anni - c’è scritto nella nota dell’associazione - Con lui perdiamo un pezzo importante della floricoltura toscana (e non solo). Paolo col suo lavoro ha proiettato il settore verso il futuro, un lavoro che ha dato e darà frutti!".

"Ho appreso della scomparsa di Paolo Batoni — ha detto e il sindaco Oreste Giurlani – Una grande persona, un floricoltore che ha dato tanto al nostro territorio e alla nostra comunità. Presidente della Flora Toscana e membro dell’associazione Quelli del Frate e dintorni che organizzava le manifestazioni a Pescia Morta. Lo ricordo come protagonista dello sviluppo della nostra floricoltura e come uno dei protagonisti e artefici del distretto floricolo. Mancherà, mancherà a tutti. Condoglianze e vicinanza alla famiglia".

Paolo era anche un grande appassionato di podismo. Aveva corso diverse maratone. E finchè ha potuto nei momenti di tempo libero s’infilava le scarpette per andare a correre. Faceva parte dell’Asd Canapino. Lascia la moglie moglie Sabrina, ed i suoi figli Pietro e Agnese. I funerali stamani al Castellare alle 10.