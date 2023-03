La scomparsa del notaio Antonio Noto

Profondo cordoglio a Montecatini per la scomparsa di Antonio Noto, per tanti anni titolare di uno studio notarile nel centro della città. Originario della Sicilia, aveva scelto la nostra realtà per esercitare la professione, ottenendo sempre apprezzamenti per le indubbie capacità nell’esercizio della professione e la considerevole conoscenza del diritto. Lascia la moglie Rosetta Lumiera, a lungo insegnante negli istituti superiori dove ha seguito generazioni di studenti montecatinesi. Noto è stato socio attivo e poi onorario del Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme. Rosetta è stata fondatrice e animatrice del Club Inner Wheel, il primo nato in Toscana. Una famiglia molto conosciuta a Montecatini e apprezzata, anche per la cordialità e la cortesia. La notizia della scomparsa del noto professionista ieri ha rattristato molte persone in città, non solo quelle legate alla sua attività professionale. Il notaio tra l’altro era un appassionato compositore di poesie, molte delle quali scritte nella sua villa liberty – progettata dal grande Galileo Chini – in un’atmosfera che riportava agli anni d’oro di Montecatini. I funerali del notaio Noto si svolgeranno stamani alle 11 nella chiesa di Sant’Antonio da Padova a Montecatini. Alla moglie Rosetta, in questo triste e difficile momento, giungano le affettuose condoglianze dal sindaco Luca Baroncini che si stringe attorno a tutti i familiari e anche del nostro giornale.