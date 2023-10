La risposta del Comune sui fondi affitti

L’amministrazione comunale di Ponte Buggianese replica alle dichiarazioni dell’opposizione in tema di contributi per l’affitto. "L’operato degli uffici sulle istruttorie del bando contributo affitto 2020 ha seguito l’iter corretto – scrive in una nota l’assessore al sociale Beatrice Giannanti (nella foto) – visto che la stessa opposizione cita, giustamente, il ricorso al capo dello stato, credo sia corretto chiarire che tale giudizio può discostarsi da quello meramente giuridico. Un ulteriore precisazione va fatta anche in merito al mancato finanziamento fondo affitti 2023, che è stato tagliato dalla finanziaria del governo Meloni per tutti i comuni d’Italia e non a seguito del ricorso di un cittadino del nostro Comune. Con decreto 22502 del 20 ottobre 2023 Regione Toscana ha approvato il fondo per l’integrazione dei canoni di locazione, destinando al comune di Ponte Buggianese 4.811 euro di risorse regionali; questo per sottolineare quanto l’assenza dello stanziamento nazionale veda comunque mancare i circa 50.000 euro che lo scorso anno sono stati destinati ai nostri cittadini".

Poi la nota prosegue: "Il comune di Ponte sta facendo la sua parte ma senza una vera squadra come governo, regione, comuni che lavorano in stretta sinergia, rimangono solo tanti articoli senza veri provvedimenti per i cittadini. In ultimo ma non per importanza è doveroso puntualizzare, come già per altro fatto durante il consiglio comunale e non riportato nell’articolo, lo sforzo che questa amministrazione ha fatto portando a 45.000 euro lo stanziamento sul contributo affitto, questo perché la nostra volontà è quella di stare vicino, sempre, al cittadino".