La riqualificazione. Il Comune si impegna sul palazzo ex Bertini

Un nuovo progetto di riqualificazione a Margine Coperta, approvato nella seduta dell’ultimo consiglio comunale con l’astensione della minoranza. L’amministrazione acquisterà l’immobile ex Bertini in via Sabatini, noto perché abbandonato al degrado da tempo immemore. "Dopo anni di fatiche – commenta il sindaco Marzia Niccoli – abbiamo raggiunto un traguardo importante". Dopo relazioni e perizie varie e un iter complicato, il prezzo dell’immobile è stato fissato a 150mila euro. La struttura misura 505 metri quadri e al suo interno ha molte criticità. Si trova in una posizione strategica dato che è proprio al centro della frazione. Da almeno 10 anni è totalmente disabitato e in precedenza c’era un’officina che avrebbe chiuso i battenti circa 25 anni fa. "Vogliamo proseguire sulla strada della riqualificazione urbana, come abbiamo già fatto in area ex Maltagliati con Eurospin e con un altro centro commerciale che sorgerà a breve".

L’immobile ex Bertini, dunque, verrà demolito. L’area sarà consolidata in e diventerà funzionale per favorire la viabilità. Successivamente, verrà ricostruito un immobile che ospiterà un centro polivalente. Quindi la frazione di Margine Coperta continua a cambiare sua immagine. "Noi vogliamo continuare in questa direzione, andando a riscrivere una nuova pagina della storia del territorio – chiosa il capo della giunta – per farlo dobbiamo intervenire proprio su quella zona prevedendo un progetto di rigenerazione con l’acquisizione e demolizione dell’edificio con consolidamento della muratura in appoggio all’edificio limitrofo e realizzando nel contempo una ottimizzazione della fruizione dell’incrocio e delle aree pedonali". Per la valutazione commerciale è stato adottato il sistema comparativo conformemente ai principi del metodo di mercato che appunto prevede un confronto della proprietà con altre ad essa comparabili sulla stessa piazza.

Giovanna La Porta