La riqualificazione dello stadio Benedetti

Affidata la progettazione per la riqualificazione e realizzazione dell’impiantistica sportiva dello stadio Benedetti. La Regione Toscana ha approvato di recente le variazioni di bilancio, tra le quali ricade il contributo di 500mila euro al comune di Buggiano guidato dal sindaco Daniele Bettarini (nella foto). "Non è un bando – afferma il capo della giunta – ma un atto di sensibilità da parte di Giani verso una struttura che ha un valore sportivo e sociale". La cifra, sommata a circa 200mila euro predisposti dall’amministrazione comunale, consentirà il rifacimento della pista di atletica dello stadio Benedetti per un totale di 700mila euro di investimenti ai quali vanno aggiunti altri 261mila con cui sono stati eseguiti ulteriori lavori di ristrutturazione. Tra questi, il rifacimento del campo di gioco e la realizzazione di un campo sintetico nella struttura di allenamento. In altre parole, si parla dunque di circa un milione di euro destinati a cambiare il volto dell’impianto sportivo di Buggiano.

"Questo intervento – evidenzia Bettarini – si aggiungerà a quello appena concluso, anch’esso finanziato per l’80% dalla Regione, che ha riguardato il rifacimento della tribuna, dei servizi igienici e degli spogliatoi oltre alle opere per il superamento delle barriere architettoniche, tutto questo renderà la nostra struttura più bella e funzionale ed anche idonea idonea a ospitare manifestazioni sportive paraolimpiche". Il lavoro della pista dovrà però essere concluso nei mesi estivi.

Govanna La Porta