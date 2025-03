La proposta di una ’sosta di buonsenso’. Integrazione (senza multa) al ticket scaduto

Una proposta per il parcheggio rivolta alla cittadinanza e a tutti coloro che usufruiscono dei servizi offerti dalla città. Si tratta della ’sosta di buonsenso’ ed è illustrata in una mozione stilata da Marco Lucarelli (Controllo del Vicinati) e presentata dal consigliere Andrea Bellettini, il quale si è reso subito disponibile a discuterne in consiglio comunale con la speranza che possa essere realizzata. "L’iniziativa in oggetto – recita la mozione – è volta proprio a fornire un ulteriore servizio verso i cittadini e visitatori della città di Montecatini Terme, che ne usufruiscono i servizi, garantendo una "sosta di buonsenso". La proposta prevede che, qualora il proprietario del veicolo parcheggiato ricevesse una multa perché il periodo di sosta a pagamento dovesse prolungarsi oltre l’orario riportato sul ticket prelevato dal parcometro o sulla scheda ’gratta e sosta’, è possibile entro la prima ora dalla scadenza del ticket stesso, provvedere alla integrazione della sosta, con l’annullamento della sanzione. "Questa procedura – spiega Lucarelli – potrà essere svolta direttamente tramite il sistema automatizzato, ovvero il parcometro, o rivolgendosi agli ausiliari del traffico, oppure ancora, presso lo specifico sportello del gestore del servizio".

L’idea è scattata a Lucarelli guardando un reel su Instagram: "Un tabaccaio di Frascati l’ha realizzata e spinta. L’ho contattato e mi sono informato, poi ho parlato con Bellettini. In pratica, se viene emessa una multa per il superamento dell’orario di sosta, entro un’ora ci si può mettere in regola pagando esclusivamente la differenza prevista dalla tariffa del parcheggio".

Giovanna La Porta