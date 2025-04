La polemica sul Forte. Anva contro il mercato: "Valorizzare l’esistente"

"Apprendiamo dalla stampa locale dello svolgimento nel comune di Montecatini di un’iniziativa commerciale su area pubblica che vedrebbe la presenza di operatori appartenenti ad un consorzio esterno al nostro territorio. Si parla al momento di due date già autorizzate, ma anche della volontà di rendere tale iniziativa un appuntamento fisso per la città". È guerra tra Anva, la categoria di Confesercenti a cui fanno riferimento i titolari delle attività, e il Comune. Gli iscritti all’associazione bocciano così l’idea del mercatino di Forte dei Marmi. "La nostra sorpresa – dicono i titolari di queste attività – nasce innanzitutto dal fatto che tale iniziativa emerga solo dopo pochi giorni una precisa riunione di concertazione e tra il Comune e l’Associazione nazionale venditori ambulanti dove sono state nuovamente fatte presenti le gravi criticità del mercato settimanale del giovedì. In tale incontro nulla è stato detto in merito a tale iniziativa che, tra l’altro, essendo di carattere commerciale e su area pubblica, sarebbe dovuta essere concertata con le associazioni di categoria previste. Siamo fermamente convinti che lo strumento della concertazione oltre che dovuto, sia sempre la strada migliore per valutare la propedeuticità per il territorio di tali iniziative. Spetta poi al Comune fare una sintesi delle opinioni emerse e decidere".

Anva preme il coltello più ancora a fondo nello scontro e ricorda che "se da un lato ancora poco o nulla è stato fatto per il mercato settimanale, parallelamente emerge analoga iniziativa nelle principali vie cittadine. E’ nostra convinzione che il lavoro da porre in essere sia innanzitutto quello di valorizzare il tessuto commerciale preesistente. E’ comprensibile la volontà ad esempio di valorizzare aree della città che si trovano più in difficoltà. Lo è certamente meno quello autorizzare iniziative analoghe al mercato dove molti degli operatori presenti sono assolutamente pronti a mettersi in gioco in tale senso". La categoria di commercianti chiude l’intervento, ricordando che "il commercio su area pubblica a Montecatini Terme deve passare senza ombra di dubbio dal mercato cittadino, risolvendo le problematiche attuali e facendolo tornare a quella realtà in passato sempre apprezzata da cittadinanza e turisti. Iniziative come quella che la città è in procinto di accogliere certamente vanno nella direzione opposta".