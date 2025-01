La mostra della Lego fino al 19 gennaio

È tornata a grande richiesta dopo il successo dello scorso anno, l’esposizione dei manufatti con i mattoncini Lego, a Monsummano. La mostra, dal titolo "Mattoncino... su mattoncino. II edizione" viene ospitata nelle stanze del Museo della Città e del Territorio al primo e secondo piano dell’Osteria del Pellegrino in piazza Martini, nel centro storico cittadino, dove è possibile ammirare le meravigliose creazioni di Toscanabricks, il Lego Users Group della Toscana. La mostra del mattoncino più famoso al mondo, che si è apertalo scorso sabato 7 dicembre, è libera e l’ingresso è gratuito. L’esposizione, nel salone principale del museo, rimarrà visitabile fino a domenica 19 gennaio 2025.

Si tratta di un percorso coloratissimo tra scenografie fantastiche e costruzioni realistiche. Tra le novità di quest’anno da parte degli espositori, sarà possibile anche riconoscere un luogo della Valdinievole. La mostra non è stata allestita solo per essere ammirata, ma sono previsti all’interno dei locali del museo anche spazi gioco, dove i bambini potranno costruire ciò che vorranno con i mattoncini Lego messi a disposizione del Toscana Bricks Lego, per il divertimento di tutti. Per la giornata conclusiva dell’esposizione inoltre, prevista per domenica 19 gennaio, si terrà anche il servizio di attività guidata. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0572 954463 o inviare una e mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].