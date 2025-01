La marcia della pace. Il Vescovo Tardelli sfila con i sindaci del territorio

"Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace" è il titolo del messaggio del Papa per la cinquantottesima giornata della pace. È significativo, il richiamo che troviamo nel messaggio "In ascolto del grido dell’umanità minacciata": Papa Francesco ci chiama a metterci in ascolto e ci chiama a farci voce di tante situazioni di sfruttamento della terra e di oppressione del prossimo.

Per riflettere su queste tematiche, ma anche per iniziare l’anno con un momento speciale per tutti i credenti della Valdinievole, l’Azione Cattolica, l’Ufficio Pastorale Familiare, la Caritas, Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro e la Pastorale giovanile, su impulso di monsignor Tardelli, vescovo di Pistoia e di Pescia, promuovono per domani, 5 gennaio, la ’Marcia della Pace’ che si snoderà attraverso le strade di Montecatini Terme. All’evento sono invitate a partecipare tutte le realtà diocesane, le parrocchie non solo della città termale, ma di tutta la Valdinievole, ma anche le realtà civili presenti sul territorio per dare una forte testimonianza a un tema così attuale come quello della pace, un valore che è messo in discussione in tante parti del mondo.

La marcia sarà guidata dal vescovo Tardelli ed è stata organizzata per il pomeriggio, con un programma ricco di eventi e momenti di spiritualità.

Il ritrovo è stato fissato per le ore 16 davanti all’istituto San Giuseppe in via Puglie, angolo via Montebello, per iniziare insieme il percorso a piedi lungo via Puglie, corso Giacomo Matteotti, via San Martino, viale Giuseppe Verdi. All’arrivo davanti al comune di Montecatini Terme, intorno alle 16.45, ci sarà il saluto del vescovo e la consegna del messaggio di Papa Francesco a tutti i sindaci della Valdinievole. Al termine di questo momento simbolico, la marcia ripartirà proseguendo lungo viale Giuseppe Verdi, via San Martino, Piazza del Popolo. All’arrivo sul sagrato della Basilica si terrà il consueto scambio del segno della pace con il lancio dei palloncini.

La giornata si concluderà alle ore 18 nella Basilica Santa Maria Assunta dove avrà luogo la Santa Messa presieduta dal Vescovo e concelebrata dai sacerdoti della diocesi.