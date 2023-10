La manutenzione delle strade. Via avvallamenti e manti sconnessi

"L’amministrazione comunale eseguirà ulteriori interventi di manutenzione per sanare criticità dislocate all’interno del centro urbano, dove la pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso risulta in precario stato conservativo con superfici sconnesse e avvallamenti". L’annuncio arriva dal vicesindaco Alessandro Sartoni, assessore ai lavori pubblici. "L’obiettivo dell’intervento - prosegue Sartoni - è quello di rendere più sicuro e confortevole il transito dei veicoli nelle strade interessate, eliminando insidie e potenziali rischi che possono derivare dall’attuale stato in cui versano le pavimentazioni stradali. Gli interventi che saranno avviati nelle prossime settimane riguardano il tratto nord di via San Marco e parte del parcheggio di viale Colombo, vicino all’intersezione con via della Querceta. A tal fine è stato affidato a un’azienda della nostra provincia il lavoro relativo al rifacimento di porzioni di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per un importo totale pari a 23.955 euro, oltre a oneri per la sicurezza pari a 242,98 euro e Iva al 22%, per un totale di 29.521,54 euro, oneri per la sicurezza ed Iva 22% compresa".

Sartoni spiega che "via San Marco presenta vistosi e profondi avvallamenti formatisi in varie zone sul manto stradale nel tratto nord e, in particolare, nelle aree poste in prossimità delle intersezioni con viale Marconi e via Montebello. Si prospetta pertanto l’esecuzione di una serie di lavori. In un’area vicino all’intersezione con viale Marconi sarà eseguito il rifacimento del tappeto di usura previa fresatura a freddo, con una macchina con nastro di carico spinta fino alla profondità di tre centimetri, spazzatura, mano di attacco mediante spruzzatura di emulsione bituminosa, e stesura a caldo con macchina finitrice di conglomerato bituminoso con pezzatura 010 e rullatura finale".

Il vicesindaco aggiunge che "in due aree distinte poste all’interno della stessa zona, vista la profondità delle ormaie, avvallamenti provocati dal transito dei veicoli, presenti sul piano viario, sarà necessario effettuare risanamento e quindi estendere il rifacimento anche del binder. Sarà effettuata pertanto alcuna una fresatura e l’esecuzione di nuovo strato di collegamento per uno spessore da 6 a 10 centimetru a seconda della zona. Si effettuerà inoltre la colmatura con conglomerato bituminoso steso a caldo previa mano di attacco con emulsione bituminosa delle buche presenti nel tratto di strada compreso fra via Meucci e via Montebello. Il parcheggio con accesso da viale Cristoforo Colombo, vicink l’intersezione con via della Querceta, presenta ampie zone con manto stradale sconnesso o totalmente assente concentrate in particolare nel tratto iniziale adiacente viale Colombo. Si prospetta pertanto l’esecuzione delle lavorazioni di seguito indicate. In un’area estesa posta in corrispondenza dell’accesso del parcheggio sarà eseguito il rifacimento del tappeto di usura previa spazzatura, mano di attacco mediante spruzzatura di emulsione bituminosa, e stesura a caldo con macchina finitrice di conglomerato bituminoso, pezzatura a 010 e rullatura finale".

Da.B.