La magica storia de ’L’attimo fuggente’ in scena al Teatro Verdi

Una serata da Oscar al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Domani sera alle 21 ecco la trasposizione teatrale de "L’attimo fuggente", il testo di Tom Schulman, premio Oscar per la sceneggiatura del film nel 1990, per una straordinaria storia di legami, relazioni e incontri che cambiano gli uomini nel profondo. Lo spettacolo, diretto da Marco Iacomelli con Luca Bastianello, è prodotto da STM live (Scuola del Teatro Musicale di Milano).

Nei panni dell’appassionato docente di letteratura professor John Keating, che sul grande schermo furono vestiti dal grande indimenticabile Robin Williams, c’è il citato Bastianello, nel cast gli attori della STM. "L’attimo fuggente" è una storia d’amore. Amore per la poesia, il libero pensiero, la vita. Quell’amore che ci fa aiutare il prossimo a eccellere, non secondo i dettami sociali strutturati e imposti, ma seguendo le proprie passioni, pulsioni, slanci magnifici e talvolta irrazionali. Seguendo quegli Yawp che spingono un uomo a lottare per conquistare la donna amata, a compiere imprese per raggiungere i tetti del mondo, a combattere per la giustizia con la non violenza.

Nel 1959 l’insegnate di letteratura John Keating viene trasferito al collegio maschile "Welton". John è un professore molto diverso dai soliti insegnanti: vuole che i ragazzi acquisiscano i veri valori della vita, insegnando loro a vivere momento per momento, perché ogni secondo che passa è un secondo che non tornerà mai più. Cogliere l’attimo è ciò che veramente conta, e vivere senza rimpianti. L’entusiasmo di Keating conquista lo studente Neil Perry componente della setta segreta "I poeti estinti", di cui fa parte anche Charlie Dalton. Da lì in poi basterà assistere alla rappresentazione con musiche di Iacomelli, Marco Massari nei panni di Paul Nolan, Daniele Bacci in quelli del signor Perry e così via.

Gianluca Barni