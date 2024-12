La magia del Natale sbarca al Verdi ’A Christmas Carol’ è pronto a incantare

La magia del Natale è di casa al Teatro Verdi di Montecatini Terme. A Santo Stefano, infatti, dalle 17.30 la Compagnia dell’Alba presenterà il musical ’A Christmas Carol’, tratto dal racconto di Charles Dickens per la regia di Fabrizio Angelini, con Roberto Ciufoli, già volto di successo con la Premiata Ditta, nel ruolo di Ebenezer Scrooge.

Il personaggio di Ebenezer Scrooge potrebbe essere facilmente ricondotto a una certa tendenza del mondo di oggi: quella dell’indifferenza, dell’intolleranza, dell’essere asociali, pur nell’epoca dei social. Tra un’umanità che va sempre più in fretta, oggi si tende spesso a rinchiudersi nel proprio guscio. Ecco dunque che il monito del defunto amico Marley, che appare a Scrooge nelle vesti di uno spettro proprio per suggerirgli un cambiamento nella sua vita e nel suo carattere, dovrebbe essere un’esortazione per tutti noi, verso un atteggiamento che guardi maggiormente agli altri.

In ’A Christmas Carol’, è la vigilia di Natale nella Londra del 1843 e tutti si accingono a festeggiare la ricorrenza. Solo il vecchio usuraio Ebenezer Scrooge mal sopporta questa festività. Dopo aver cacciato in malo modo tre uomini che gli chiedono un contributo per i bisognosi, Scrooge, chiuso il negozio, si reca solitario verso la sua dimora. Durante la cena prima di andare a letto, riceve la visita dello spirito di Jacob Marley, suo vecchio socio, morto sette anni prima proprio la notte della Vigilia di Natale. Da lì in poi, guai a guastarvi il finale.

Prevendite ticketone e biglietti al botteghino del teatro.

Gianluca Barni