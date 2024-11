La guardia di finanza cerca una nuova sede, questa volta da acquistare, dopo appena sette anni dal trasferimento nell’immobile tra corso Roma e via Bovio che ospita attualmente il comando di Compagnia delle fiamme gialle. L’immobile dovrà avere una superficie complessiva tra 1.400 e 1.700 metri quadrati, con gli uffici che andrebbero a occupare uno spazio tra 500 e 580 metri quadrati, gli archivi e i magazzini tra 180 e 230 metri quadrati, e gli alloggi per il personale tra i 220 e i 250. Circa 160 metri quadrati saranno destinati al corpo di guardia, a una sala convegni e altre attività. L’immobile dovrà essere già adibito all’utilizzo richiesto oppure, previa esecuzione di opere di ristrutturazione a carico della proprietà, da adeguare alla destinazione ed esigenze richieste, essere ubicato in zone servite dalle principali linee di trasporto pubblico urbano o suburbano e dotate dei principali servizi".

La struttura dovrà anche essere in possesso o in corso di redazione, il documento di verifica di vulnerabilità sismica; poi con conformità impiantistica ed energetica, agibilità e prevenzione incendi, a norma per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche e in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, inoltre legittimo sotto il profilo urbanistico ed edilizio. Chi avesse la proprietà di una struttura con simili caratteristiche dovrà dichiarare l’eventuale disponibilità a farsi carico dei lavori di adeguamento e inviare l’offerta economica di vendita entro la metà di novembre (proposta alla pec [email protected]).