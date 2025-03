La gestione nella mani di Flutter. È il colosso che ha preso Snaitech

Con l’acquisizione di Snaitech, Flutter Entertainment, colosso internazionale delle scommesse sportive online, ha raggiunto il suo principale obiettivo ovvero quello di investire per consolidare la leadership sul mercato del gaming. Dopo la transazione del 2021 (chiusa ufficialmente nel secondo trimestre 2022 ndr) che gli ha permesso di acquisire il 100% di Sisal da Cvc Capital Partners Fund VI per 1,9 miliardi di euro), la società irlandese è tornata sul mercato italiano delle scommesse chiudendo l’accordo anche per Snaitech che ha acquistato dal gruppo britannico Playtech per un corrispettivo in denaro sulla base di un enterprise value di 2,3 miliardi. Snai è il terzo operatore online in Italia, nel 2023 ha generato ricavi per 947 milioni di euro al netto delle imposte sul gioco di cui il 50% generato online, il resto raccolto negli oltre 2000 punti vendita con circa 291.000 giocatori mensili.

La società guidata da Fabio Schiavolin in veste di amministratore delegato dal 2015, era proprietaria anche di due ippodromi italiani ovvero Milano San Siro che grazie al recente restyling ospita sia le corse al trotto che al galoppo ed il Sesana a Montecatini Terme. La transazione, che si è appena completata, ha portato Flutter a diventare ufficialmente il primo player in Italia con una quota di mercato pari a circa il 30%. La strategia si basa sul fatto che l’Italia è il più grande mercato del gioco in Europa con un Gross Gaming Revenue stimato attorno ai 21 miliardi di euro nel 2023 ma è indietro rispetto a Regno Unito e Australia sul gioco online che non va oltre il 21% mentre i paesi appena citati superano il 60%. L’operazione Flutter-Snaitech ha coinvolto anche l’ippodromo di Montecatini suscitando qualche punto di domanda. La prima incognita riguarda l’attuale organizzazione degli impianti, è da vedere se la loro visione di ippodromo coincide con l’immagine contemporanea. Poco prima del passaggio l’Ad Snaitech Fabio Schiavolin in occasione della festa di inaugurazione di San Siro dichiarò che il Sesana sarebbe stata la tappa successiva del rilancio. Vedremo se Flutter confermerà questi intendimenti.