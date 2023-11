La galleria del Serravalle. Da domani sarà realtà

Finalmente ci siamo: dopo sette anni di lavori, domani mattina la nuova galleria ferroviaria del Serravalle sarà realtà. Il 22 novembre 2023, data pronta a entrare sui libri di storia, l’ultimo diaframma che ancora divide i due versanti verrà abbattuto dai tecnici di RFI. Sarà un momento di festa per ingegneri, operai e maestranze che da anni lavorano, tra mille difficoltà, all’opera, tra ritardi dovuti alla Pandemia e agli smottamenti della collina sovrastante. Sarà anche l’occasione per compiere un passo decisivo nella realizzazione del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini. La galleria, infatti, è lo snodo cruciale dell’intera tratta. Il nuovo traforo andrà a sostituire, una volta completato, il tunnel a canna unica di epoca ottocentesca. Con la caduta del diaframma, i tecnici potranno concentrarsi sul rivestimento della volta e sulla posa dei binari all’interno del tunnel. Un passo, questo, che conferma il salto in avanti sulle tempistiche di realizzazione dell’opera apparse, per molti mesi, indietro. A questo punto risulta possibile rispettare i tempi di completamento dell’opera indicati sia da RFI che da Regione Toscana: si parla, infatti, di fine 2024 per l’apertura della nuova linea. Alla cerimonia dell’avvenuto collegamento tra i due segmenti, oltre ai vertici di Rete Ferroviaria Italiana, parteciperà il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e i rappresentanti della giunta di Serravalle Pistoiese. "Nell’ultimo periodo c’è stata un’innegabile accelerazione – commenta l’assessore di Serravalle Pistoiese, Maurizio Bruschi – che consente di aprire la galleria con un mese di anticipo rispetto a quanto preventivato. Per noi si tratta di un ottimo segnale. Adesso, finalmente, l’opera si avvia alla conclusione e questo servirà senz’altro, in un futuro piuttosto ravvicinato, a favorire i collegamenti fra piana pistoiese e Valdinievole".

