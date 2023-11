La firma di Bruno Ialuna nell’opera ’Calma apparente’ alla stazione di Viareggio

Un muro di colori per un segno di rinascita nel luogo del disastro. Nelle scorse settimane si è svolta a Viareggio l’inaugurazione ufficiale del nuovo murales di via Ponchielli realizzato dal maestro della cartapesta Jacopo Allegrucci dal titolo "Calma apparente". I pannelli del murales sono stati realizzati sotto la direzione del montecatinese Bruno Ialuna, docente di lettere, intellettuale, allenatore di basket, esperto di storia del territorio ma anche uomo attivo nella politica locale. Ex assessore, è una delle anime del gruppo civico MontecatineSì, uno dei massimi esperti italiani di stree art. Tra i tanti street artist, ci sono il montecatinese Aleandro Roncarà, quotato non solo in Italia, ma anche a livello internazionale e il pistoiese LdB.

Si tratta di un ulteriore step del progetto "Binar10" promosso dal Soroptimist International d’Italia club Viareggio-Versilia che, negli anni, ha contribuito a regalare un nuovo volto artistico ad uno dei luoghi simbolo della strage ferroviaria. L’installazione ha conseguitouna menzione a livello europeo nel progetto "Sustainability".

"La zona, dopo il disastro, sembrava destinata all’oblio - spiega Ialuna - invece è risorta a nuova vita. Quando ero assessore a Montecatini avevo lavorato all’idea di una linea di street art oltre la ferrovia, dal PalaTerme al PalaVinci. Voglio anche segnalare che Google Maps ci ha premiato con un bollino di 50 mila visualizzazioni su Binar10"". Il suggestivo progetto ha lo scopo di ricordare il luogo del disastro ferroviario avvenuto al binario 10 della stazione di Viareggio il 29 giugno 2009. In totale ci furono 32 morti.

Giovanna La Porta