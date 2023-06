La festa di El Vaquero per i 45 anni del brand

Con oltre 150 partecipanti, l’evento di El Vaquero nella sede storica degli Amici del Colle, è stato un grande successo. Acchiappasogni, arazzi, fiori e decorazioni boho: gli invitati sono stati immersi in un’atmosfera magica capace di travolgere e intrattenere. La performance di musica etnica ha accompagnato l’aperitivo per poi lasciare spazio al deejay set di Angelica D’Amore, che ha riscaldato l’atmosfera facendo ballare tutti i partecipanti. Le ragazze di LuxArcana hanno incantato gli spettatori con uno show artistico, creando spettacolari effetti di luce con l’utilizzo di cerchi e ventagli infuocati. Molti invitati hanno avuto la possibilità di farsi personalizzare gli stivali El Vaquero da David Giuntoli, artista che da sempre arricchisce gli stivali della collezione Limited Edition con le sue illustrazioni. Attraverso un percorso espositivo creato in occasione del 45° anniversario del brand, gli ospiti hanno ammirato foto storiche, strumenti del mestiere e una selezione di stivali che dagli anni ’80 a oggi hanno fatto la storia del marchio, in particolar modo il primo indianino ideato da Valerio Giuntoli nel 1979.

Fulcro della serata la presentazione della collezione State of Soleil X El Vaquero, una capsule di articoli in edizione limitata nati dalla collaborazione del fondatore di El Vaquero Valerio Giuntoli e la conduttrice e modella Soleil Sorge, ospite d’eccezione della serata.

All’evento hanno partecipato, oltre ai principali esponenti politici locali e ai clienti affezionati del brand, influencer e talent da migliaia di follower come Giorgia Lucini, Shayla Gatta, Patti Bonetti, Asia Busciantella, Andrea Nicole Conte, Rachele Risaliti e il marito Gaetano Castrovilli, Elga e Serena Enardu, Nicoletta Larini, Rama Lila, Magghi Galo, Miryea Stabile, Alessandra Ventura e la modella Gabriela Patez. Fondato nel 1975, El Vaquero è un marchio italiano di calzature e accessori realizzati a mano da artigiani toscani, con i materiali più pregiati.