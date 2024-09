La festa della Pubblica. Dedica a Florio Giagnoni

La Pubblica Assistenza di Pescia fu fondata nel 1892, da allora ha sempre operato al servizio della cittadinanza, mettendosi a disposizione dei più fragili. Oggi conta circa 1800 soci; nei suoi 132 anni di storia è cresciuta fino a diventare quello che è oggi, una associazione moderna, dotata dei mezzi più moderni, che offre una vasta gamma di servizi. Domenica arriva la tradizionale festa, che quest’anno è resa ancora più ricca e importante dall’inaugurazione in programma alle 12, quando, dopo il rinvio di due settimane fa provocato dall’allerta meteo, verrà intitolata a Florio Giagnoni il centro prelievi associativo, a distanza di cinque mesi dalla sua scomparsa.

Aveva 76 anni, lo storico presidente, quando ha chiuso gli occhi per sempre, nello scorso mese di aprile. Per diciotto anni, per sei mandati consecutivi, era stato presidente, facendosi da parte solo nel 2021, esprimendo l’auspicio di un ricambio generazionale. "Dopo 18 anni e sei mandati nei quali ho ricoperto ininterrottamente la carica di presidente, è giunto il momento di favorire quel ricambio necessario per una associazione come la nostra che si basa essenzialmente sul volontariato – disse Giagnoni –. È stata una bella esperienza, per tanti versi anche esaltante che ci ha messo di fronte a grandi problemi ai quali abbiamo sempre risposto con abnegazione e senso di responsabilità". Gli venne assegnato il ruolo di presidente onorario, il primo nella storia dell’associazione.

"Per molti dei servizi che l’associazione offre l’impulso è venuto dai consigli precedenti, dalla presidenza di Florio – ricorda l’attuale presidente, Paolo Baldini –. L’associazione si sta specializzando in servizi rivolti all’infanzia e adolescenza, diventando un punto di riferimento a livello territoriale per la nostra Asl". Nel pomeriggio, alle 15.30, apriranno i punti vendita dove acquistare le cartelle per la tradizionale tombola, l’estrazione della quale, alle 18.30, costituisce il clou della festa. In palio, 250 euro per il terzo, 500 per la cinquina, 1000 per la tombola. Tutte le iniziative si svolgeranno in piazza XX Settembre. L’iniziativa è organizzata con il supporto di Banca di Pescia e Cascina e Onoranze Funebri Biagi e il patrocinio del Comune di Pescia.

Emanuele Cutsodontis