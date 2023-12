La famiglia Biondi riapre lo storico bar

La famiglia Biondi torna gestire lo storico bar, aperto 102 anni fa, in viale Verdi. Dopo l’addio della precedente gestione, avvenuto la scorsa estate, dalla vigilia di Natale il locale del centro è tornato a funzionare. È un bel regalo per Montecatini, che ritrova un pezzo della sua storia. La famiglia che ha creato questo locale garantisce che non sarà una riapertura temporanea e che intende riportare avanti la storica attività. "Ci siamo dovuti dar da fare per ripartire quanto prima – spiegano i fratelli Biondi – e non perdere questi giorni di festa. Per questo ci preme ringraziare tutto lo staff e i manutentori che hanno lavorato per mettere il locale in condizioni per la riapertura. Un particolare ringraziamento per il grande aiuto va a Leonardo Donnini di Mondobarman per l’organizzazione della riapertura e ad Andrea Lanza per i rapporti social. Vogliamo inoltre ringraziare con commozione le tante persone che si sono presentate all’inaugurazione . Per fortuna siamo riusciti a servire tutti. Il futuro del bar per noi riparte da qui".

Il Bar Biondi, all’angolo tra viale Verdi e piazza del Popolo, è senza dubbio un elemento della storia turistica di Montecatini. Molto frequentato dai turisti, è stato anche un punto di riferimento per le numerose persone che la domenica vengono a fare una passeggiata in città dal resto della provincia o dai comprensori limitrofi anche per fare shopping. La sua riapertura, in un contesto come quello del centro, dove nel corso degli anni hanno aperto numerosi altri bar, è comunque un arricchimento dell’offerta complessiva. Uno spazio commerciale conosciutissimo torna a funzionare e di questo potranno trarre beneficio tutta l’area urbana del centro, dove troppe vetrine si sono spente in questi anni, e le altre attività, investigative nserite in un contesto con un’offerta ampia. Nei mesi scorsi, molti cittadini, albergatori e commercianti avevano espresso forte preoccupazione per le sorti del Bar Biondi. Adesso, il locale riparte da capo, con la speranza che possa farlo tutta la città.

Daniele Bernardini