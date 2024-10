La crisi dell’Intercomunale non si arresta. Il pareggio col S. Marco Avenza non serve

Int. Monsummano

S. Marco Avenza

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Natali, Marseglia (20’ st Maiorana), Vitiello, Citti (1’ st Saquella), Foresta, Drca (19’ st Gabadoni), Dal Poggetto, Guarisa, Moncini (38’ st Goti), Ferrara. A disp. Bonciolini, Andreozzi, Dal Porto, Silvano, Bertelli. All. Fanucchi.

S. MARCO AVENZA: Baldini, Bonuccelli, Scremin, Seghi, Orlandi, Barducci (22’ st Dell’Amico), Benassi (44’ st Viaggi), Conti (33’ st Guidi), Bitep, Marabese, Bonini (1’ st Donati). A disp. Mariani, Costi, Iaropoli, Corbani. All: Franchini.

Arbitro: Improda di Empoli.

Marcatori: 11’ Ferrara, 26’ Marabese.

L’Intercomunale Monsummano viene fermato in casa dalla San Marco Avenza. Niente svolta per la banda di Fanucchi che non sembra proprio trovare il giusto feeling con questo gruppo. Parte molto meglio la squadra di Fanucci, che pressa forte ed attacca con furore, per trovare il gol del vantaggio. Ci prova con molta insistenza Ferrara, che all’11’ viene premiato: da un lungo rilancio effettuato da Natali, l’attaccante monsummanese trova il guizzo giusto per superare la retroguardia ospite e per battere con un bel pallonetto Baldini. La gara sembra mettersi in discesa per l’Intercomunale, ma al 26’ arriva la beffa: errore in disimpegno della linea mediana di casa, palla a Marabese, che con un preciso colpo di biliardo fa 1-1. La gara inizia a farsi così bella. Marabese e Bonini sfiorano la rete del 2-1, mentre i ragazzi di Fanucchi solo angoli e palle da fermo, senza però sfondare. Nella ripresa inizia bene la San Marco Avenza, che va vicina al vantaggio con Marabese, ma Grasso è attento. Fanucchi decide di inserire Gabadoni e Maiorana e così gli amaranto si risvegliano. È lo stesso Maiorana a sfiorare il gol su punizione attorno al 73’, ma deve fare i conti con i riflessi da felino di Baldini. Pari finale che non serve a nessuno, soprattotto all’Intercomunale che rimanda ancora la prima gioia stagionale.

Simone Lo Iacono