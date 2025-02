La chiesa di Lignana: "Tutelare e valorizzare questo luogo simbolo"

Sabrina Carrara è portavoce del Comitato per Lignana, da tempo impegnato a organizzare eventi volti al recupero della chiesa della castella. "Considero chiesa e sito di Lignana preziose testimonianze del nostro passato e dell’amore che intere generazioni, per secoli, hanno dimostrato verso ciò che restava di questo edificio. Mi piacerebbe che gli sforzi di tutti non venissero vanificati da noi, eredi morali di questo patrimonio culturale, storico e archeologico, oltre che paesaggistico".

Un sito di particolare interesse anche archeologico cosa può trasmettere alle nuove generazioni?

"Le nuove generazioni hanno bisogno innanzitutto di esempi virtuosi. Riuscire a recuperare e valorizzare un sito di tale interesse rappresenta un’ottima occasione per dimostrare ai giovani l’importanza del passato, delle nostre radici".

Che importanza potrebbe avere l’aumento del flusso turistico nell’area per le attività economiche?

"Lignana si trova in ottima posizione, a un crocevia di sentieri puliti e pubblicizzati. Sarebbe prezioso, anche dal punto di vista economico, riuscire a valorizzare un sito così unico".

Quali enti hanno risposto all’iniziativa?

"In primis la Fondazione Caript, che grazie al bando ‘Progettiamo!’ ha finanziato il 70% delle spese di progettazione; poi la Diocesi di Pescia e la Parrocchia di Sorana: senza il loro sostegno non sarebbe possibile nessun intervento, Marco Pellegrini e Arianna Vernillo della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, il Club Alpino Italiano sezione di Pescia, l’Istituto storico lucchese, i Comuni di Pescia e San Marcello Piteglio, molte pro loco della Valleriana e della Val di Forfora e molte associazioni".